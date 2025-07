Leonardo Almeida Nesta sexta-feira (18), Casa de Cultura do Butantã recebe encontro “Julho das Pretas”

Nesta sexta-feira (18), a Casa de Cultura do Butantã terá um encontro “Julho das Pretas”, o evento celebra o mês da “ Mulher Negra Latinno Americana e Caribenha”. A programação conta com desfile “Vestir Histórias”, rodas de conversa sobre economia criativa e empreendedorismo sustentável e feira de empreendedorismo. Além de atrações como a DJ Karinhosa e show do Perifa Groove.

O evento busca promover o reconhecimento, valorização e dar visibilidade às histórias, culturas e trajetórias de mulheres negras-latino americanas e caribenhas, através das artes, moda, empreendedorismo e diálogo.

Serviço

Casa de Cultura Butantã

Endereço: Avenida Junta Mizumoto, 13, Jardim Peri Peri , São Paulo

18 de julho / 16h às 21h

Evento gratuito