Mostra Feminina de Hip Hop celebra protagonismo e diversidade no coração de SP

A Mostra Feminina de Hip Hop, evento gratuito e itinerante, ocupa o centro de São Paulo com oficinas, filmes e shows que valorizam a presença das mulheres na cultura hip-hop. Realizada no tradicional Katarina Bar, a iniciativa tem como objetivo fortalecer o protagonismo feminino e ampliar o acesso de mulheres, pessoas trans e LGBTQIA+ ao universo da discotecagem e da cultura urbana.

Nesta segunda edição, o foco principal está nas oficinas de DJ ministradas por DJ Donna, referência nacional, que propõe uma abordagem além da técnica: incentivar o empoderamento, o empreendedorismo e a valorização pessoal por meio da arte da mixagem. As atividades formativas buscam abrir caminhos para novos talentos e promover trocas entre diferentes vivências.

O encerramento da Mostra acontece no sábado, 19 de julho, com uma programação diversificada que inclui apresentações das alunas, exibição de filmes, debates com artistas e shows de nomes como Cristal, Tuca e Lauren. O evento reafirma a importância da representatividade feminina na cena hip-hop, promovendo arte, reflexão e celebração coletiva.