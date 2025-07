36 Capital paulista já registra 260 ataques à ônibus, Polícia Civil investiga motivação dos crimes

Atualmente a capital registra 10 ataques aos ônibus em média por dia

Desde do dia 12 de junho, uma série de ataques á ônibus estão acontecendo em São Paulo, atualmente são ao menos 544 veículos apedrejados na capital paulista, Grande São Paulo e Baixada Santista. Segundo a Secretaria Municipal de de Mobilidade Urbana e Transporte (SMT) e a SPTrans, pelo menos 260 ônibus foram vandalizados na capital paulista. Os principais alvos são corredores de ônibus, garagens e terminais de passageiros, a zona sul da cidade correponde à 60% dos ataques sofridos.

A Polícia Civil trabalha com três linhas principais de investigação: ação coordenada pelo PCC, embora ainda sem motivação clara; ataques por pessoas influenciadas por desafios criados na internet; possível sabotagem de empresas que perderam contratos com a prefeitura. A Polícia Civil suspeita que os atos estejam sendo organizados pela internet, a Divisão de Crimes Cibernéticos atua no monitoramento de plataformas digitais e também investiga a participação de adolescentes.

Em nota, a Secretaria de Mobilidade Urbana e Transporte (SMT) e a SPTrans reiteram a necessidade das empresas de ônibus manterem a frota de veículos circulando mesmo após os ataques sofridos.

“A Secretaria Municipal de Mobilidade e Urbana Transporte (SMT) e a SPTrans reiteram o repúdio aos atos de vandalismo registrados no sistema de transporte e seguem fornecendo todas as informações necessárias para auxiliar nas investigações.

A SPTrans reforça a orientação para que as concessionárias comuniquem imediatamente todos os casos à Central de Operações e formalizem as ocorrências junto às autoridades policiais.

Cabe ressaltar que a empresa é obrigada a encaminhar o veículo para manutenção, substituindo-o por outro da reserva técnica, que realizará a próxima viagem programada, garantindo a continuidade do serviço prestado aos passageiros. Caso isso não ocorra, a empresa é penalizada pela viagem não realizada.”