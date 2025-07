Redação Espaço do Povo Férias com leitura, brincadeiras e oficinas gratuitas no Pró-Saber SP

Com presença de nomes reconhecidos da literatura, e atividades como sarau, batalha de slam e atividades voltadas à cultura negra, programação é voltada para crianças, jovens e famílias de todas as regiões

Durante todo o mês de julho, o Pró-Saber SP, organização da sociedade civil e um dos principais centros de leitura de Paraisópolis, abre suas portas com uma programação especial de férias. As atividades são gratuitas e voltadas para crianças, adolescentes e o público em geral, incentivando o acesso à cultura, à leitura e ao brincar. A iniciativa acontece de segunda a sábado, das 10h às 17h (e aos sábados, até as 15h), na sede da organização.

Reconhecida por manter uma biblioteca comunitária com mais de 20 mil títulos infantojuvenis e por promover o acesso à cultura literária na periferia de São Paulo, a ONG amplia o repertório das crianças por meio de uma programação diversa e afetiva. Além da leitura individual e das rodas de leitura diárias, o mês inclui oficinas criativas, jogos, atividades artísticas, brincadeiras culturais, rodas de conversa e encontros com autores e autoras da literatura brasileira.

Programação

A programação de férias do Pró-Saber SP começa no dia 01 de julho, com a abertura dos espaços livres da Bebeteca e da Calçada Literária, que funcionam diariamente como pontos de leitura, convivência e troca entre crianças, educadores e famílias.

De 1º a 5 de julho, a semana conta com rodas de leitura, jogos, oficinas manuais e ensaios para o Sarau do Pró, que será apresentado no sábado (05/07), com a participação do escritor Rodrigo Andrade e celebração coletiva. Entre os dias 7 e 12 de julho, a programação é marcada por atividades voltadas à cultura negra, com oficinas de tererê, turbantes, miçangas, além de rodas de leitura com autores como Ana Fátima, Renata Fernandes e André Neves. Entre os dias 11 e 12, acontecem brincadeiras africanas e empréstimos de livros com presenças negras.

Na semana de 14 a 19 de julho, o foco será a cultura indígena, com rodas de leitura de livros de Daniel Munduruku, Olívio Jekupé e Maria Kerexu, além de oficinas de peteca, mandalas de lã, pulseiras de macramê e a exibição do filme Tainá – Uma aventura na Amazônia no Cine Pró.

Entre os dias 21 e 26 de julho, as crianças participam de releituras de contos de fadas, oficinas de bordado, pintura e chaveiros de lã, além do piquenique literário (24/07) e da Batalha de Slam (25/07), com participação da comunidade. A programação se encerra na semana de 28 de julho a 2 de agosto, com o Dia do Quebra-Cabeça, oficinas de pintura com aquarela, autorretrato e móbiles de biscuit, além de rodas de leitura compartilhadas, jogos e atividades de encerramento com sugestões e empréstimos de livros.

Mais do que uma biblioteca aberta ao público durante todo o ano, o Pró-Saber SP é uma organização da sociedade civil que atua há mais de 20 anos com o propósito de fortalecer a educação integral por meio da leitura e do brincar. Ao longo do tempo, o espaço se consolidou como um polo de cultura e literatura em Paraisópolis, recebendo autores, ilustradores e lançamentos de livros que ampliam o acesso à produção literária contemporânea. Com ações que conectam infância, arte, cultura e comunidade, o Pró reforça seu compromisso de transformar o território por meio da educação.

Serviço:

Férias na Biblioteca – Pró-Saber SP

Local: Pró-Saber SP – R. Manoel Antônio Pinto, 974 – Paraisópolis, São Paulo – SP

Datas: Segunda a sexta, das 10h às 17h | Sábados, das 10h às 15h

Valor: Gratuito e aberto ao público

Programação completa: @prosabersp