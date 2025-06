Joildo Santos De Casa Amarela para o Brasil: Fausto Filho assume a presidência nacional do G10 Favelas

O G10 Favelas, bloco formado por líderes empreendedores das maiores comunidades do país, anunciou uma nova fase em sua trajetória. Fausto Filho, que até então coordenava o G10 em Pernambuco, passa a ocupar a presidência nacional da organização. O mandato terá duração de um ano e meio, com a missão de fortalecer e ampliar as ações do movimento em todo o território brasileiro.

A posse oficial ocorreu durante o Jantar Prosperar, realizado no último dia 23 de junho no Hotel Rosewood, em São Paulo. Gilson Rodrigues, fundador e principal liderança do G10 Favelas nos últimos anos, deixa a presidência para integrar o conselho estratégico da iniciativa, após uma gestão marcada por conquistas expressivas. Entre elas, estão a distribuição de mais de 5 milhões de cestas básicas, 6 milhões de marmitas, o fortalecimento de mais de 3.500 negócios periféricos por meio do G10 Bank e a criação de milhares de oportunidades de emprego, com destaque para programas como Potência Feminina e Costurando Sonhos Brasil.

Natural de Casa Amarela, bairro do Recife, Fausto Filho pretende ampliar a presença do G10 Favelas a partir do Nordeste, mantendo o foco no impacto social e econômico. “Assumir a presidência do G10 Favelas é um desafio e uma grande responsabilidade. Seguiremos impulsionando o protagonismo das favelas e fortalecendo iniciativas que geram transformação social e oportunidades para os empreendedores locais”, afirmou.

Para Gilson Rodrigues, a descentralização da liderança representa um passo importante para o fortalecimento do movimento. “O G10 Favelas é um coletivo que cresce com a diversidade de líderes e ideias. Tenho plena confiança de que Fausto Filho dará continuidade à nossa missão de empoderamento e desenvolvimento das favelas. Seguiremos juntos, ampliando nosso impacto e construindo novas oportunidades para nossas comunidades”, destacou.

Com a mudança, a sede nacional do G10 Favelas passa a funcionar em Casa Amarela, no Recife, enquanto o Hub de Inovação, Empreendedorismo e Impacto Social segue ativo em Paraisópolis, na capital paulista. O movimento reforça, assim, seu compromisso de inovar, gerar renda e transformar realidades, sempre com o protagonismo das comunidades.