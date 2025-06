Redação Espaço do Povo Prêmio Periferia Viva 2025 reconhece iniciativas que transformam territórios

O Ministério das Cidades, por meio da Secretaria Nacional de Periferias, lançou o edital do Prêmio Periferia Viva 2025, que chega à sua terceira edição com o tema “Periferia Viva é construção coletiva”. A premiação busca valorizar projetos e iniciativas periféricas que atuam na redução das desigualdades sociais e territoriais, reconhecendo a potência das comunidades como espaços de criação, resistência e inovação.

O edital contempla três categorias: Iniciativas Populares (150 projetos premiados com R$ 50 mil), Iniciativas de Assessorias Técnicas (25 projetos com prêmio de R$ 30 mil) e Iniciativas de Entes Públicos Governamentais (3 troféus simbólicos). O objetivo é fortalecer a participação ativa das periferias nos processos decisórios, além de apoiar redes e movimentos que impulsionam melhorias reais na vida urbana periférica.

As inscrições estão abertas até o dia 27 de julho, com avaliação por comissão julgadora e etapa de votação popular. O lançamento oficial do prêmio será no dia 14 de junho, em Heliópolis (SP), com a presença de moradores, coletivos e organizações locais, reafirmando o compromisso do governo com a valorização das vozes periféricas na construção de políticas públicas mais justas e inclusivas.