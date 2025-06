Evelin Santos Nada é Permanente, Exceto a Mudança- Heráclito, filósofo grego do século VI a.C. ,já dizia isso há mais de dois mil anos — e continua tão atual quanto um post no feed de hoje.

A verdade é que mudar faz parte da vida, mesmo que a gente tente fugir disso. A gente

se apega ao conhecido: ao mesmo trajeto, às mesmas conversas, aos mesmos planos.

Por quê? Porque dá uma sensação de controle, de segurança e o que a gente gosta é de

previsibilidade. Só que, no fundo, todo mundo sabe: as coisas mudam. As pessoas

mudam. A vida muda.



E isso pode ser assustador. Mudar de emprego, de cidade, de amizade, de opinião…

tudo isso pode causar um nó na cabeça e no coração. Porque, por mais que a mudança

traga algo bom, ela quase sempre exige que a gente abra mão de algo que já fazia

parte de quem a gente era. É um sentimento ambíguo: sentir o frescor da novidade

com o aperto no peito de uma vivência de luto.



Mas olha só: crescer, amadurecer, se reinventar… nada disso acontece sem alguma dose

de mudança. E aceitar isso não quer dizer que você tem que gostar da mudança logo de

cara, mas que entende que a vida é feita de ciclos. O que hoje parece desconforto,

amanhã pode ser virada de chave.



Sabe aquele apego ao “sempre foi assim”? Ele é perigoso. Muitas vezes, a gente insiste

em se manter no conhecido — mesmo que já não caiba mais, mesmo que já tenha

deixado de fazer sentido — só pra não ter que encarar o novo.

E se a sua resistência à mudança for, na real, um sinal de que algo muito

melhor está querendo nascer aí dentro?



A vida é movimento. E como Heráclito dizia: você nunca entra duas vezes no mesmo

rio, porque nem o rio é o mesmo, nem você.



Então, respira. Dá espaço. Permita-se fluir com a vida. Porque o novo só chega

quando a gente solta o velho.