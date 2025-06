21 Inscrições para Enem 2025 encerram nesta sexta-feira (6)

Terminará amanhã, sexta-feira (6), as inscrições para a prova do exame nacional do ensino médio, o ENEM de 2025, também se encerram as solicitações de atendimento especializado e tratamento de nome social. As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro, em todos estados brasileiros. Para os participantes que não estão isentos, o pagamento da taxa de inscrição de R$85 poderá ser paga até o dia 11 de julho. A inscrição deverá ser feita pela página do participante.

O Enem 2025 voltou a certificar a conclusão do ensino médio ou proficiência parcial para estudantes com mais de 18 anos. Para obter o certificado, é necessário obter no mínimo 450 pontos em cada uma das áreas de conhecimento e 500 pontos na redação.

O programa Pè de Meia prevê uma parcela de R$ 200 para estudantes do último ano do ensino médio que realizaram os dias de prova, o pagamento será realizado após a conclusão desta etapa. Todos os participantes do programa estão isentos do pagamento da taxa de inscrição.

O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas, o Enem tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Universidade para Todos (Prouni).Fonte: Ministério da Educação