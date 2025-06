Leonardo Almeida Governo de SP lança programa contra pobreza, cada família receberá R$ 150 por mês

O Governo do Estado de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (21), o projeto “SuperAção” , um programa de combate à pobreza no estado. A iniciativa prevê acompanhamento individualizado das famílias e pagamento de R$ 150 por mês para as famílias participantes. O objetivo é atender cerca de 105 famílias até 2026, destas famílias, 35 mil hoje estão abaixo da linha de pobreza, (renda per capita inferior a R$ 280 por mês).

A iniciativa é voltada para famílias cadastradas no CadÙnico, com renda de até um salário mínimo (R$ 759 em 2025). O CadÙnico é o cadastro do Governo Federal para recebimento de benefícios sociais, o estado de São Paulo tem 2,2 milhões de famílias que se enquadram neste quesito.

“Queremos que as pessoas conquistem direitos sociais por meio da renda e do aumento do poder aquisitivo” , conta o Governador do estado de São Paulo, Tarcisio de Freitas durante o lançamento do programa.

O programa terá um investimento de R$ 500 milhões, deste valor, R$ 110 milhões vão para municípios elegíveis na primeira etapa de implantação do programa, R$ 85 milhões para auxílio direto das famílias, R$ 51 milhões para auxílio e proteção social (para famílias com renda per capita abaixo de R$218 e com insegurança alimentar) e R$104 milhões para contratar agentes.



Fonte: Governo do Estado de São Paulo