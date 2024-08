Ariane Costa Gomes Bolsa Família: Parcela de agosto começa a ser paga nesta segunda (19)

O pagamento é feito de acordo com o Número de Identificação Social (NIS)

Beneficiários do programa Bolsa Família começam a receber a parcela do mês de agosto nesta segunda-feira (19). Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), 20,76 milhões de famílias serão atendidas neste mês com o investimento de R$14,12 bilhões. Em agosto, o valor médio de benefício é de R$681,09.

O programa irá atender 944,5 mil famílias que fazem parte de públicos prioritários compostos por: 229,23 mil famílias indígenas, 259,22 mil famílias quilombolas, 13,73 mil famílias com criança em situação de trabalho infantil, 64,95 mil famílias com pessoas resgatadas de trabalho análogo ao escravo e 385,43 mil famílias de catadores de material reciclável. Fora desse grupo, ainda há 227,22 mil famílias com pessoas em situação de rua contempladas.

O pagamento é feito de acordo com o Número de Identificação Social (NIS) e começa hoje o dos beneficiários com NIS final 1. As transferências seguem até o dia 30 de agosto. As transferências são realizadas em dias úteis.

Beneficiários que residam em municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo Governo Federal podem movimentar o recurso recebido logo no primeiro dia de pagamento independente do NIS. É o caso de todos os municípios gaúchos, que terão o calendário unificado até dezembro deste ano, por conta da tragédia climática que afetou o Rio Grande do Sul.

Confira o calendário:

Final do NIS Data de pagamento 1 19/08 2 20/08 3 21/08 4 22/08 5 23/08 6 26/08 7 27/08 8 28/08 9 29/08 0 30/08 Fonte: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS)

Como sacar

Os valores podem ser consultados pelo aplicativo CAIXA Tem, não sendo necessário ir até uma agência para realizar o saque. Além da possibilidade de realizar compras em estabelecimentos diversos, pelo aplicativo é possível fazer transferências via Pix, além de realizar o pagamento de contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral pelo próprio aplicativo ou nas casas lotéricas.

Utilizando o aplicativo CAIXA Tem também é possível fazer saques nas unidades lotéricas, correspondentes CAIXA Aqui e terminais de autoatendimento, por meio da geração de token diretamente no aplicativo. Para saber mais informações sobre o Bolsa Família, entre em contato com o atendimento CAIXA ao Cidadão pelo telefone 111, Disque Social 121, aplicativo Bolsa Família e no site da CAIXA .