Estudar os grandes nomes da literatura ajuda a garantir uma boa pontuação no Enem (Imagem: fast-stock | Shutterstock) 4 autores que podem ser cobrados no Enem 2024

O Exame do Ensino Médio (Enem) desafia os candidatos a um preparo multidisciplinar e atualizado, sendo a literatura um dos pontos fundamentais para uma boa nota. Conhecer autores que podem aparecer na prova envolve não só a leitura de suas obras, mas também a compreensão de sua influência cultural e de suas contribuições para o desenvolvimento da sociedade. Assim, essa preparação possibilita interpretar com profundidade os textos e os contextos apresentados.

Para alcançar um bom desempenho, torna-se fundamental dedicar-se a leituras variadas, priorizando escritores clássicos e contemporâneos. Dessa forma, o candidato amplia seu repertório cultural. Por isso, o professor Roberto Lota, do Elite Rede de Ensino, lista quatro escritores que podem ser cobrados na prova do dia 3 de novembro.

“Para além desses autores, é importante que o estudante tenha uma leitura abrangente da literatura exigida na base curricular, e de autores que costumam aparecer recorrentemente no exame ao longo dos anos. Essa leitura crítica serve de base, inclusive, para a redação, que tem grande peso na nota final”, explica.

1. Adélia Prado

Adélia Prado é uma renomada poetisa e escritora brasileira, nascida em Divinópolis, Minas Gerais, em 1935. Tem obra marcada pela sensibilidade ao cotidiano, explorando temas como o amor, a espiritualidade e a condição feminina. É reconhecida por sua linguagem lírica e profunda, que lhe rendeu prêmios e um lugar de destaque na literatura brasileira. Considerada a maior poetisa viva do país, a mineira recebeu em 2024 o prêmio Camões, o mais importante prêmio literário da língua portuguesa.

2. Machado de Assis

Em 21 de junho de 2024, completaram-se 185 anos do nascimento de Joaquim Maria Machado de Assis, um dos maiores escritores da literatura brasileira e mundial. Com suas grandes obras, o autor tece um olhar crítico e irônico da sociedade brasileira do século XIX.

3. Osman Lins

Centenário de nascimento de um dos maiores escritores brasileiros. Seu principal romance “Avalovara” é um dos mais bem acabados entrelaçamento de narrativas do romance moderno, uma vez que o enredo se combina numa estética em espiral. A inventividade e o experimentalismo marcam a escrita desse autor.

4. Ailton Krenak

Primeiro indígena eleito para a Academia Brasileira de Letras, Krenak torna-se imortal pela Academia em 2024. Além de ter discursado na Constituinte de 1987, é autor de vários livros , sendo um dos mais famosos o “Ideia para adiar o fim do mundo”.

Por Rebeca Letieri