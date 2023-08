Janaine Fernandes Dia do Estudante: 5 filmes que falam sobre a importância da educação

A educação é uma ferramenta poderosa com o potencial não apenas de moldar mentes individuais, mas também de influenciar sociedades como um todo. Ela tem a capacidade de romper barreiras, abrir portas e empoderar pessoas. Ao proporcionar conhecimento, habilidades e perspectivas, a educação desempenha um papel fundamental no mundo, permitindo a construção um futuro mais promissor, justo e igualitário.

A seguir, confira 5 filmes que mostram importância da educação !

Um Sonho Possível (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros)

Um Sonho Possível

Indicado a dois Oscars e vencedor do Globo de Ouro de Melhor Atriz para Sandra Bullock, “Um Sonho Possível” é um filme baseado em fatos e que narra a trágica história de Michael Oher, um jovem negro, filho de uma mãe viciada e sem-teto que, por um acaso, cruza o caminho de Leigh Anne Tuohy, uma mulher rica da alta sociedade que decide adotar Michael e proporcionar um lar ao rapaz.

À medida que Michael demonstra talento para o futebol americano, ele enfrenta desafios acadêmicos que se tornam um obstáculo para seu sonho de se tornar um jogador profissional no futuro. Com o apoio de sua nova família, Michael supera as barreiras acadêmicas e se desafia a alcançar seu potencial máximo nos estudos. Com determinação e orientação, ele aprimora suas habilidades no futebol americano, trazendo à tona todo seu talento.

Onde assistir: Prime Video, HBO Max, Netflix

Gênio Indomável (Imagem: Reprodução digital | Miramax Films)

Gênio Indomável

Em “Gênio Indomável”, acompanhamos a história de Will Hunting, um jovem autodidata que trabalha como zelador em uma universidade. Sua genialidade se torna evidente quando ele resolve um problema matemático complexo deixado em um quadro-negro pelo professor Gerald Lambeau. No entanto, Will é atormentado por seu passado tumultuado e acaba sendo preso. Por determinação da justiça, ele precisa fazer terapia e ter aulas de matemática com Lambeau, mas nada funciona, pois ele debocha de todos os analistas.

A reviravolta ocorre quando Will tem uma conexão genuína com o terapeuta Sean Maguire, um veterano e experiente conselheiro. Por meio de diálogos sinceros e debates emocionais, Sean consegue penetrar na mente de Will, criando uma abertura para a transformação. À medida que ele explora seu potencial intelectual e se envolve em um relacionamento amoroso, Will descobre um novo significado para a vida além de suas experiências passadas.

Onde assistir: Telecine

Uma Mente Brilhante (Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures do Brasil)

Uma Mente Brilhante

Baseado em uma história real, “Uma Mente Brilhante” conta a trajetória de John Forbes Nash Jr., um gênio da matemática que, aos 21 anos, formulou um teorema que provou sua genialidade e o tornou aclamado no meio em que atuava. No entanto, após seu casamento, ele enfrenta os primeiros indícios de esquizofrenia.

Mesmo em meio a suas lutas pessoais, Nash continua a fazer contribuições significativas para a matemática, culminando na conquista do Prêmio Nobel por suas importantes pesquisas na área. O filme aborda o impacto da educação e do desenvolvimento intelectual na vida do matemático, destacando como sua busca pelo conhecimento e sua dedicação a profissão o levaram a alcançar grandes realizações.

Onde assistir: Now

A Onda (Imagem: Reprodução digital | Constantin Film)

A Onda

Durante uma aula em uma escola alemã, o professor Rainer Wenger desafia seus alunos a refletirem sobre a viabilidade de uma ditadura totalitária nos tempos atuais, semelhante à experiência vivida pela Alemanha durante o regime nazista. Com isso, ele propõe um experimento social para ilustrar como as massas podem ser manipuladas facilmente e toma a decisão de permitir que seus alunos explorem o tópico de forma autônoma, incentivando-os a construir a própria representação de uma autocracia.

No entanto, conforme os alunos formam uma nação com paralelos à Alemanha nazista, os professores se veem diante de uma situação desconcertante, repleta de incertezas quanto às medidas a serem tomadas. “A Onda” ressalta a relevância essencial da disciplina de história no currículo escolar, enfatizando a importância de compreender os erros do passado para evitar sua repetição. Além disso, ele aborda a essência da democracia ao explorar como a educação e a consciência histórica são fundamentais para definir e manter uma sociedade democrática saudável.

Onde assistir: Apple TV+

Como Estrelas na Terra: Toda Criança é Especial (Imagem: Reprodução digital | PVR Pictures)

Como Estrelas na Terra: Toda Criança é Especial

“Como Estrelas na Terra: Toda Criança é Especial” é um filme emocionante que conta a história de Ishaan, um garoto de 9 anos, criativo, mas que sofre com problemas no desempenho escolar . Com dificuldade para concluir tarefas simples. Essa situação faz com que ele seja frequentemente mal interpretado por sua família e professores, que não entendem o motivo de o garoto ter tanta dificuldade.

Um dia, a vida de Ishaan muda completamente quando um professor substituto, Ram Shankar Nikumbh, entra em cena. Ele descobre que o garoto tem dislexia e o ajuda a superar suas dificuldades e a descobrir sua própria maneira de aprender. O filme é uma emocionante jornada de autoaceitação, empatia e descoberta, mostrando como a educação personalizada e a compreensão podem fazer uma diferença profunda na vida de uma criança.

Onde assistir: Netflix