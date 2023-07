Redação EdiCase 7 plataformas com conteúdos gratuitos para Enem e vestibulares

Com a proximidade do segundo semestre, a corrida para ir bem na prova do Enem e de vestibulares é cada vez mais acirrada. No entanto, muitos alunos contam apenas com os conteúdos oferecidos pelos professores nas escolas regulares, uma vez que os cursinhos preparatórios presenciais têm custos elevados e exigem disponibilidade para que o aluno se desloque para as aulas.

Pensando em contribuir com o preparo dos vestibulandos e complementar o que é aprendido em sala de aula, plataformas digitais de educação oferecem cursos gratuitos nesta “quase” reta final. Essas iniciativas têm se mostrado essenciais para que estudantes de todas as regiões do país possam se preparar de forma eficiente para a prova, democratizando o acesso à educação e abrindo oportunidades aos que desejam passar no Enem ou ingressar no ensino superior.

Por isso, confira as 7 principais plataformas que disponibilizam conteúdos gratuitos para Enem e vestibulares.

1. Plataforma Professor Ferretto

A Plataforma Professor Ferretto oferece gratuitamente o Curso Básico de Exatas para o Enem. Com mais de 20 horas de aulas, a plataforma disponibiliza aos estudantes conteúdos das disciplinas de Matemática, Física e Química em videoaulas, além de centenas de exercícios para que os alunos coloquem em prática o que foi aprendido. Os materiais são liberados para acesso após os alunos realizarem um breve cadastro.

Indo além, a plataforma lançou o ENEM’s Anatomy, um E-book gratuito com uma análise de incidência dos assuntos mais cobrados nas provas do ENEM desde 2014. Com esta análise completa de todas as matérias, os estudantes otimizam o tempo nesta reta final e focam nos assuntos que mais caem na prova – o conteúdo completo está disponível em arquivo e vídeo.

2. Curso Enem Gratuito

Com aulas em formato de videoaulas, exercícios e simulados, a Rede Enem auxilia os estudantes na compreensão dos conteúdos e no desenvolvimento das habilidades exigidas no exame, como a escrita para a redação. Além disso, a Rede Enem conta com uma comunidade online nas redes sociais, onde os alunos podem interagir e trocar experiências de estudo.

3. Plataforma Enem Action

Por meio de lives gravadas, o Enem Action apresenta o conteúdo ao vivo de forma dinâmica e interativa. Essa abordagem cativante permite que os vestibulandos consigam ter uma melhor absorção da matéria. A plataforma conta com professores de todas as disciplinas presentes na prova do Enem, possibilitando que o estudante tenha suas redações corrigidas por profissionais capacitados. O Enem Action também disponibiliza um teste vocacional e simulados, permitindo que os alunos pratiquem e se preparem para a prova mais importante do Brasil.

Os simulados destas plataformas ajudam o aluno a praticar o tempo de resposta das questões (Imagem: insta_photos | ShutterStock)

4. Kultivi

Bem como as videoaulas, o Kultivi disponibiliza materiais de apoio, como apostilas e exercícios, para auxiliar os estudantes na fixação dos conteúdos estudados. A plataforma também oferece simulados que reproduzem fielmente o formato da prova do Enem, permitindo que os alunos testem seus conhecimentos e se familiarizem com o estilo das questões. São 16 disciplinas trabalhadas no curso, com mais de 370 horas, e apesar de possuir foco para o Enem, pode ajudar os alunos em diversos outros vestibulares.

5. Canal Curso Online Gratuito

O site Curso Online Gratuito disponibiliza uma variedade de vídeos didáticos elaborados por professores, abrangendo os principais conteúdos exigidos nos vestibulares e no ENEM. Além disso, os estudantes têm a oportunidade de esclarecer suas dúvidas e estudar tópicos específicos por meio do portal. No conforto de suas casas, os alunos podem acessar aulas preparatórias de alta qualidade de forma gratuita. O site também mantém um canal no YouTube para ampliar ainda mais o alcance do seu conteúdo educacional.

6. CNEC

Oferecido pela CNEC (Campanha Nacional de Escolas da Comunidade), o cursinho pré-vestibular gratuito é uma para aqueles que não têm recursos para investir em um curso pago e desejam conquistar uma vaga em uma universidade de qualidade. Com uma extensa variedade de videoaulas organizadas por disciplinas, esse cursinho se destaca ao preparar os estudantes não apenas para os exames, mas também para aspectos essenciais, como compreender e interpretar corretamente um edital, bem como fazer associações entre diferentes assuntos ao resolver questões.

7. Aprenda Mais

O Aprenda Mais é uma plataforma do Ministério da Educação (MEC) que permite realizar uma variedade de cursos com certificação, incluindo alguns relacionados às matérias comuns presentes nos vestibulares. Embora não seja exclusivamente um cursinho gratuito voltado para os vestibulares, essa plataforma é uma excelente oportunidade para adquirir conhecimentos diversos, muitos dos quais podem ser úteis durante a preparação para um vestibular.

Por Yasmin Paneto