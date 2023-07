Redação EdiCase 4 mitos e verdades sobre as disciplinas de humanas

As Ciências Humanas abrange um conjunto de disciplinas voltadas ao conhecimento crítico, como história, filosofia, sociologia e geografia, que são fundamentais para a reflexão e o desenvolvimento humano. No entanto, existem alguns equívocos em relação a essas matérias que fazem as pessoas acreditarem que elas não passam de teorias. Isso é um grande erro, já que elas incentivam uma visão ampla e crítica sobre assuntos sociais que permeiam a existência dos seres humanos.

Por isso, os docentes de Humanas da Plataforma Professor Ferretto (canal online, com foco no conteúdo complementar para o Ensino Médio e preparação para o Enem e vestibulares), elencam 4 mitos e verdades sobre as disciplinas. Veja!

1. História é baseada na decoração de fatos

Mito. Apesar de muitas pessoas associarem essa disciplina como “decoreba”, pois enxergam os conteúdos da matéria somente como datas e fatos, a História vai muito além disso, é uma ferramenta fundamental para compreender as sociedades, suas transformações e os eventos que moldaram o mundo em que vivemos.

“A matéria de História conta diversos fatos sobre o passado, com o intuito de fazer o estudante refletir sobre as ações e decisões que ocorreram, a fim de construir um futuro mais consciente. Por isso, o estudo dos conteúdos da disciplina são fundamentais para o conhecimento do aluno”, explica o docente Pedro Rennó.

2. Filosofia incentiva a reflexão social

Verdade. A filosofia é vista como uma área “vaga” e distante da realidade do dia a dia. No entanto, aqueles que se dedicam ao estudo dessa disciplina abordam questões fundamentais sobre a existência humana, a ética, o propósito da vida e a natureza do conhecimento.

“A Filosofia nos convida a refletir criticamente sobre o mundo ao nosso redor, aprimorar o pensamento lógico e desenvolver habilidades de argumentação fundamentais em todas as áreas da vida”, explica o professor Mário Marcondes.

Estudar matérias da área de humanas incentiva o pensamento crítico (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock)

3. Sociologia estuda somente os grupos sociais

Mito. Com frequência, essa matéria é equivocadamente simplificada como o estudo de grupos sociais e problemas sociais particulares. No entanto, ela vai muito além, explorando as complexas dinâmicas sociais, as relações de poder, as disparidades e as estruturas sociais que influenciam e moldam as interações entre as pessoas “A Sociologia oferece uma compreensão mais profunda das relações sociais e permite uma análise crítica das estruturas existentes, visando a construção de uma sociedade mais justa”, comenta Pedro Rennó.

4. Geografia explica as interações entre pessoas e países

Verdade. A Geografia é frequentemente limitada à memorização de capitais e acidentes geográficos. Contudo, é uma disciplina interdisciplinar, que abrange não apenas a localização física de lugares, como também a compreensão das interações entre as pessoas e o meio ambiente.

“A Geografia nos permite entender como os processos naturais, a cultura e a economia influenciam a organização espacial do planeta, além de explorar os desafios e as soluções para questões globais como mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável”, finaliza Alexandre Groth.

Por Yasmin Paneto