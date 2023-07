Redação EdiCase 3 bandas internacionais de rock para você aprender inglês

O rock, como um gênero musical poderoso e influente, desempenha um papel significativo na cultura e no entretenimento ao redor do mundo. Além disso, o gênero musical tem sido uma ferramenta valiosa para aqueles que desejam aprender inglês.

As letras das músicas muitas vezes abordam temas diversos e cativantes, oferecendo uma oportunidade única para melhorar as habilidades de compreensão auditiva e vocabulário em inglês. A música também é uma forma divertida e envolvente de aprendizado, pois permite que os ouvintes mergulhem em um idioma autêntico e expressem suas emoções.

Dessa forma, aprender inglês por meio das canções é totalmente possível. Segundo Bruno Barros, consultor pedagógico de idiomas do CEBRAC (Centro Brasileiro de Cursos), músicas e outros tipos de entretenimento são aliados poderosos na hora de aprender .

Por isso, Bruno Barros cita 3 bandas de rock internacionais que podem ajudar os estudantes na hora de aprimorar o inglês. Veja!

1. The Neighborhood

The Neighborhood (Imagem: Reprodução Digital | GARTH BADGER)

Os membros da banda são o vocalista Jesse Rutherford, o baixista Mikey Margott e os guitarristas Zach Abels e Jeremy Freedman. O grupo já foi indicado a prêmios como o World Music Award pela categoria Melhor Canção do Ano e Melhor Grupo.

2. The Academic

The Academic (Imagem: Reprodução Digital | Divulgação The Academic)

O grupo irlandês é composto pelo vocalista Craig Fitzgerald, o baterista Dean Gavin e os irmãos Matthew e Stephen Murtagh que tocam baixo e violão. Seu primeiro álbum, Tales from the Backseat, foi lançado em 2018 e debutou em primeiro lugar no Irish Album Chart, uma parada musical da Irlanda.

3. Twenty One Pilots

Twenty One Pilots (Imagem: Reprodução Digital | Mason Castillo)

Twenty One Pilots tem apenas dois membros: o vocalista Tyler Joseph e o baterista Josh Dun. A dupla emplacou vários sucessos , como Heathens e Stressed Out, desde o lançamento de seu primeiro álbum. Eles foram a primeira banda de rock-alternativo a ter dois singles na Billboard Hot 100.

Por Laise Marcondes