Manoella Bittencourt Dia do Sogro: 3 filmes de comédia para celebrar essa data

A relação familiar entre parceiros e sogros costuma render boas histórias, dores de cabeça e risadas. Bom ou ruim, ter um sogro também significa ter a pessoa amada ao seu lado, e quando a ligação se torna mais leve, tudo pode ser feito entre parentes. Ter medo de conhecer os pais de alguém se tornou uma ideia tão forte na sociedade que há representações de quais podem ser os desafios, as conquistas e os resultados desse encontro. No entanto, é possível que essa conexão seja bem divertida para todos os lados. Por isso, confira 3 filmes de comédia de diferentes gerações para celebrar o dia do sogro!

1. O pai da noiva

Clássico de 1991, o filme mostra a reação de um pai ao receber a notícia de noivado da única filha. A menina, que vivia no exterior, chega para visitar a família já com o anel no dedo. E, assustado com a notícia, George Banks (Steve Martin) cria diversas situações para atrapalhar a união do novo casal e convencer a filha, Nina Banks (Diane Keaton), a desistir. A produção, que é uma refilmagem de um filme de 1950, estrelado por Spencer Tracy e Elizabeth Taylor, é uma representação tradicional de ciúmes de pai com filha e o tratamento de princesinha do papai.

Onde assistir: Disney+ e YouTube.

2. Entrando numa fria

Sogro avalia se namorado da filha é o homem certo para ela (Imagem: Reprodução Digital | Universal Pictures)

Com grandes nomes do cinema, Robert De Niro e Ben Stiller interpretam, respectivamente, sogro e genro. A paixão incandescente do personagem de Stiller é atingida pela realidade das dificuldades que tem de convencer o sogro a ser agradável. Por um final de semana, o pai da namorada transforma os dias do rapaz de forma desastrosa, avaliando se ele será o homem certo para a filha. O filme, de 2000, foi bem recebido por críticos de cinema e pelo público.

Onde assistir: Star+, GloboPlay, YouTube e Prime Video.

3. Certas Pessoas

Famílias opostas se unem pelo amor dos filhos (Imagem: Representação Digital | Netflix)

Uma representação mais recente da relação de conhecer familiares do namorado(a) é a produção lançada em 2023, com o ator comediante Eddie Murphy, interpretando o pai da garota. No filme, duas famílias opostas precisam se dar bem para conviverem com o novo casal formado pelos filhos. De um lado, pai preto e mulçumano e, de outro, pai branco e judeu. A combinação , além de focar a convivência familiar, também aborda temáticas pertinentes e atuais.

Onde assistir: Netflix