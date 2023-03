Manoella Bittencourt Confira os 10 lançamentos de Hollywood mais caros de 2023

O ano de 2023 promete experiências incríveis diante das telas de cinema. Com personagens antigos retornando às sessões e novas histórias conquistando o público, Hollywood está lançando produções muito aguardadas pelos fãs de filmes. A quantidade de longas de ação e super-heróis consiste em diversas locações, efeitos especiais, figurinos, salários, direções, tudo para tornar a história ainda mais cativante, por meio de preços altos. Por isso, confira os 10 filmes mais caros de Hollywood para este ano.

1. Missão Impossível 7

O próximo filme da franquia do agente Ethan Hunt (Tom Cruise), conhecido nas telas de cinema, deve estrear nos Estados Unidos em 14 de julho de 2023. O longa contará com novas cenas de ação mirabolantes e será o filme mais caro a ser lançado em 2023, totalizando 290 milhões de dólares. Ou seja, cerca de 1,5 bilhão de reais.

2. Aquaman e o Reino Perdido

Herói aquático descobrirá novo reino (Imagem: Reprodução Digital | DC)

A sequência do herói dos oceanos da DC contará com novos vilões, enigmas para desvendar e, como o próprio título aponta, um novo local aquático para ser descoberto. Estrelado por Jason Momoa, o filme está previsto para lançamento nos Estados Unidos apenas No final do ano, no Natal, dia 25. Será a segunda maior produção do cinema em questão monetária, podendo atingir um orçamento entre 220 a 250 milhões de dólares, assim, 1,3 bilhão de reais.

3. Guardiões da Galáxia – Volume 3

Filme será o último da saga de agentes galácticos (Imagem: Reprodução Digital | Marvel)

O último filme da trilogia da equipe galáctica, em que os agentes viajam ao longo dos cosmos para manter a família unida. A nova produção da Marvel chega às telas na primeira semana de maio, dia 5, nos Estados Unidos. O valor é de exatos 250 milhões de dólares. Sendo, assim como Aquaman, 1,3 bilhão de reais.

4. A Pequena Sereia

Nova sereia representará ainda mais garotas (Imagem: Reprodução Digital | Disney)

Mais uma releitura de clássico chegando às telinhas! A história que acompanha uma sereia que se apaixonou por um ser humano, e realiza um acordo com uma bruxa para tornar-se humana, trocando a calda por um par de pernas, já está representando novas meninas. O filme protagonizado por Halle Bailey, que viverá a famosa Ariel, abrirá novas portas para jovens pretas no mundo das princesas da Disney. A estreia será dia 26 de maio, nos EUA, e o valor total do live-action é de 200 milhões de dólares, cerca de 1 bilhão de reais.

5. O Flash

Filme terá multiverso de heróis da DC (Imagem: Reprodução Digital | DC)

Voltar no tempo e controlar períodos desse fenômeno é algo que todo mundo já imaginou durante a infância – ou mesmo na vida adulta. Flash representa toda essa curiosidade de como seria isso. O super-herói da DC ganha um novo roteiro, que estreará cinco anos após o previsto. O filme, que está sendo aguardado desde 2018, precisou passar por diversas reformulações, influenciadas também pela pandemia da COVID-19. Agora, a partir do dia 23 de junho, nos EUA, os fãs poderão finalmente assistir ao resultado do longa. Assim como tantos filmes de heroísmo, o orçamento foi alto. Na faixa de 200 milhões de dólares, equivalente a 1 bilhão de reais.

6. Transformers: O Despertar das Feras

Transformers resgatará início do universo dos veículos (Imagem: Reprodução Digital | DreamWorks)

O famoso filme para os apaixonados por ação e veículos mostrará o início de tudo. Ambientado nos anos 90, os líderes Maximals, Predacons e Terrorcons se juntarão à batalha entre Autobots e Decepticons. “O Despertar das Feras” será o primeiro de uma nova trilogia do universo dos Transformers. Com o lema “poder é primitivo”, o filme precisou de 200 milhões de dólares, logo, 1 bilhão de reais, para ser finalizado, e será entregue aos cinemas estadunidenses dia 9 de junho deste ano.

7. Duna 2

Sequência do filme Duna será mais política (Imagem: Reprodução Digital | Warner Bros. Pictures)

Estrelado por Timothée Chalamet, o filme passa em um universo desértico em que o herdeiro aristocrata de uma família é forçado a fugir e passa a conviver com grupos de nômades. Equilibrando entre referências políticas e humor, Duna 2 garante prender a atenção do público, como na primeira produção. A sequência será lançada ao final do ano, em novembro, dia 23. Chegou a custar, também, 200 milhões de dólares, atingindo o marco de 1 bilhão de reais.

8. O Resgate 2

O novo filme da saga contará com suspense e ação (Imagem: Reprodução Digital | Netflix)

Baseado em uma história em quadrinhos, o segundo filme da saga continuará com a temática ação-suspense. Protagonizado por Chris Hemsworth, o famoso Thor, o personagem do ator, um agente especial, deve resgatar um garoto indiano mantido como refém em Dhaka. A produção da Netflix será lançada nos cinemas em todos os países em junho deste ano, ainda sem data marcada. A produção custou entre 900 e 940 milhões de reais. Ou seja, 150 a 175 milhões de dólares.

9. Shazam 2: Fúria dos Deuses

Novos vilões e heróis se unem ao universo do herói dos relâmpagos (Imagem: Reprodução Digital | DC)

A produção da Warner Bros. já está nos cinemas brasileiros, lançada neste mês de março, e continua a história de um adolescente transformado em um alter ego adulto de super-herói que controla raios. Nesta sequência, com novos heróis e vilões, o personagem possui aliados fundamentais para evitar que o mal se espalhe. Aclamado pela crítica, o herói é humorístico e garante boas experiências para assistir em família. Em relação ao orçamento, o filme chegou ao total de 125 milhões de dólares, ou seja, aproximadamente 672 milhões de reais.

10. John Wick 4: Baba Yaga

Em nova sequência, o personagem viajará de Paris a Japão (Imagem: Reprodução Digital | Thunder Road Pictures)

Também já encontrado nos cinemas brasileiros, o novo filme do Keanu Reeves, adorado pelos fãs de ficção científica, chega aos cinemas com a continuação da história do lendário assassino de aluguel John Wick, que, desta vez, procura os mais perigosos jogadores do submundo, de Nova York a Paris, do Japão a Berlim. Não há um valor exato quanto ao orçamento do filme, mas, segundo o jornal de filmes de Hollywood, o Filmik, a produção é a décima mais cara do ano.