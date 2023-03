Vitoria Rondon 5 lançamentos da Netflix em março

A Netflix é conhecida por ter um catálogo vasto com filmes, séries e documentários, e todos os meses a plataforma lança novos conteúdos para entreter os assinantes. Em março, não será diferente. Com uma lista repleta de atrações que prometem agradar todos os gostos, a empresa de streaming ressalta algumas de suas produções mais famosas.

Entre os destaques mais aguardados pelo público, está a aclamada série “Casamento às Cegas”, dos Estados Unidos, e a sequência do filme “Mistério em Paris”, com os famosos atores Adam Sandler e Jennifer Aniston. Além destes, para os amantes de documentários, a plataforma lança “Pornnhub: Sexo Bilionário” e a animação “A Elefante do Mágico”. A seguir, confira tudo sobre essas e outras estreias!

1. Em uma Ilha Bem Distante (08/03)

Estrelado por Naomi Krauss, Goran Bogdan e Bahar Balci, a comédia romântica narra a história de Zeynep Altin (Naomi Krauss), uma mulher dedicada ao trabalho e nada apreciada pela família. Ela decide abandonar os problemas de sua vida, após a mãe morrer, e viajar para uma ilha na Croácia, onde sua mãe, secretamente, comprou uma casa.

Ao viajar para o destino, Zeynep espera poder relaxar e esquecer os últimos acontecimentos, no entanto, a vida é uma caixa de surpresas e, na nova casa, ela encontra Josip (Goran Bogdan), o antigo dono disposto a aprontar todas na propriedade. O que ambos não esperam é encontrar novas possibilidades para o amor.

2. Pornnhub: Sexo Bilionário (15/03)

Documentário ‘Pornnhub: Sexo Bilionário’ (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Retratando a polêmica história do site adulto Pornhub, o documentário mostra em detalhes o sucesso e os escândalos que envolveram a plataforma. Com depoimentos de artistas , defensores de sobreviventes de exploração sexual e ex-funcionários, a produção conta como Pornhub mudou a indústria de conteúdo para adultos e traumatizou a vida de mulheres, que alegam serem vítimas de tráfico sexual e lutam por justiça.

3. A Elefante do Mágico (17/03)

Filme ‘A Elefante do Mágico’ (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Com direção artística de Luri Lioi, mesmo diretor da saga ‘ A era do gelo ‘ e ‘Dumbo’, a animação baseada no livro de de Kate DiCamillo narra a história de Peter, um garoto que luta para reencontrar a irmã após ela desaparecer misteriosamente. Durante a trama, o menino decide consultar uma vidente, que diz que para ele encontrar a irmã terá que encontrar um mago, que irá invocar um elefante. A partir disso, Peter embarca em uma aventura misteriosa para concluir todas as tarefas e realizar o sonho de localizar a irmã.

4. Casamento às Cegas (24/03)

Reality show ‘Casamento às Cegas’ (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Apresentado pelo casal Nick Lachey e Vanessa Lachey, o reality show sobre casamento e romance retorna com a 4ª temporada do experimento social. Com a participação de homens e mulheres que buscam encontrar um amor para a vida, o programa proporciona ao elenco uma experiência inusitada: achar um noivo ou uma noiva para casar sem conhecer os parceiros cara a cara. Quem encontrar o verdadeiro amor pode viver uma lua de mel e um casamento inesquecível.

5. Mistério em Paris (31/03)

Filme ‘Mistério em Paris’ (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Após viverem aventuras emocionantes no filme ‘Mistério no Mediterrâneo’, o casal Nick (Adam Sandler) e Audrey (Jennifer Aniston) tornaram-se detetives particulares e donos de uma agência de investigação. Na nova produção, eles se envolvem em outro mistério internacional para descobrir o paradeiro de Maharajah (Adeel Akhtar), um amigo sequestrado durante o próprio casamento. Enquanto buscam pistas do paradeiro do amigo, Nick e Audrey tentam fazer a agência ser a mais popular, no entanto, as suas atrapalhadas podem interferir na missão.