Redação EdiCase 6 dicas para relaxar antes da prova do Enem

Nos dias 13 e 20 de novembro acontecem as provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). No primeiro dia, os estudantes terão cinco horas e meia para responder a questões de Linguagens e Ciências Humanas e fazer a redação dissertativa-argumentativa. No segundo dia, serão aplicadas as provas de Matemática e Ciências da Natureza. Nesses dois dias, os portões fecharão às 13h00 do horário de Brasília, e a prova iniciará às 13h30.

A ansiedade e o estresse antes do exame podem colocar o desempenho dos participantes em risco. O Enem é uma prova física, mental e emocional. Por isso, é fundamental se preparar. A seguir, veja algumas dicas de relaxamento sugeridas por Anderson Mendonça, psicólogo e responsável técnico da CTP – Psicologia e Hipnose.

1. Seja confiante

Mantenha-se confiante de que você é capaz , de que pode, merece e vale a pena.

2. Durma bem

Uma boa noite de sono anteriormente também contribui bastante para o relaxamento no dia da prova.

3. Utilize roupas confortáveis

No dia da prova, procure estar o mais confortável possível. Opte por uma boa alimentação e por utilizar roupas leves.

4. Relaxe a mente

É imprescindível que não canse a mente antes da prova, ou seja, nada de estudar nas vésperas.

5. Use a imaginação

Para potencializar ainda mais o aprendizado , é importante visualizar o assunto enquanto se estuda, focando as imagens e as sensações. Quanto mais uma situação é absurda, ilógica, irracional ou violenta, mais facilmente a informação fica armazenada e acessível.

6. Evite tensões e preocupações

Antes da prova, fuja de qualquer situação que possa gerar algum tipo de tensão ou preocupação.