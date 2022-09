Redação EdiCase Rock in Rio 2022: 5 dicas para ganhar tempo na hora de entrar na Cidade do Rock

Os portões da Cidade do Rock abriram ontem (08/09) para mais uma semana do maior festival de música e entretenimento do mundo. Neste ano, uma das principais novidades fica por conta do ingresso digital. Substituindo as antigas pulseiras, a tecnologia chega oferecendo mais segurança, agilidade e praticidade para os usuários. Para contribuir para que os fãs tenham a melhor experiência com o ticket digital, a Ingresso.com, responsável pelo desenvolvimento da solução, preparou cinco dicas do que fazer antes de sair de casa. Confira!

1. Não deixe a transferência para a última hora

Tem gente que comprou o ingresso para o Rock in Rio Brasil 2022 pensando em presentear outra pessoa ou simplesmente não conseguirá comparecer ao festival. Esse usuário precisa passar o ticket para quem for utilizá-lo o mais breve possível. Isso porque não haverá opção de transferência virtual no dia do show. Então, não dá para deixar para a última hora.

Fazer o processo é muito simples, basta que o titular da compra abra o site da Ingresso.com, faça o login e acesse a aba ‘Rock in Rio’, onde estarão ‘seus pedidos ‘ . Depois, clique no botão ‘transferir’ e digite o e-mail da conta Ingresso.com da pessoa que receberá o ingresso. Na sequência, um código será gerado, e será preciso informá-lo ao destinatário para concluir a transação. O processo também vale para as meias-entradas, a diferença é que o novo portador do ingresso precisará comprovar o direito ao benefício antes de entrar no evento.

2. Não fez o download ainda? Faça o quanto antes

O acesso à Cidade do Rock será exclusivamente com o ingresso digital baixado nas carteiras digitais dos aparelhos, de acordo com seus sistemas operacionais (Android e iOS). O usuário não poderá levar o ticket impresso ou apresentar um print do ingresso para entrar no festival. Então, para evitar qualquer dificuldade com rede nos portões do evento, vale sair de casa com o ingresso devidamente salvo no smartphone. A solução é off-line, ou seja, mesmo que o fã não consiga uma conexão com a internet, mas o ticket esteja devidamente salvo, conseguirá entrar na Cidade do Rock normalmente.

O passo a passo é bem simples. Para baixar, é necessário que você acesse sua conta Ingresso.com no navegador padrão do celular que utilizará no(s) dia(s) do(s) show(s), vá até a aba ‘Rock in Rio’ e clique na opção ‘salvar no smartphone’. Será aberta uma opção de preenchimento de dados, faça-a de acordo com quem for usar o ticket no dia do evento.

Dados verificados? Agora aparecerá a opção ‘adicionar à carteira’ (iOS ou Android). Após ser direcionado para o aplicativo de sua carteira digital, clique em ‘adicionar’ – para usuários Android, o botão aparece na parte inferior da tela; nos aparelhos com iOS, na parte superior. Pronto, agora o processo estará concluído. Ah, só o faça quando tiver a certeza de que não presenteará ninguém com seu ingresso.

3. Atualização do ingresso

Quem já está com o ticket salvo na carteira digital do celular, notará que ocorrerá uma mudança em seu layout. Essa é a versão habilitada dele para ser utilizada nas catracas que darão acesso à Cidade do Rock. Mas fique tranquilo, essa atualização será transmitida automaticamente. Caso não note nenhuma diferença um dia antes do evento, vale checar se o seu aparelho está com a opção de atualizações automáticas habilitada.

4. Esteja munido de seus documentos e comprovantes de benefício

Com o ingresso baixado no celular antecipadamente e os dados contidos nele conferidos de acordo com quem vai utilizar a entrada, as chances de ter qualquer dificuldade para entrar na Cidade do Rock são mínimas. Mas para garantir que uma equipe do festival possa te ajudar caso tenha algum problema, é fundamental que o fã esteja com seus documentos originais de identificação com foto e CPF, além dos dados do pedido. E se o ingresso for meia-entrada, o acesso só será permitido mediante apresentação de comprovante do benefício.

5. Caso seu aparelho seja compatível, habilite o NFC

Uma das comodidades oferecidas pelo ingresso digital é a facilidade para acessar a Cidade do Rock. Se o aparelho for compatível com NFC é só habilitar o recurso e aproximá-lo da catraca. A solução é pioneira em eventos musicais no Brasil e tem propriedades semelhantes às utilizadas em competições esportivas de grande porte, como a NBA e a NFL. Os usuários Android também terão a possibilidade de gerar um QR Code que será lido diretamente na catraca.

Por Gefferson Fraga