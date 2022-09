Andreza Melo 5 filmes mais aguardados do segundo semestre de 2022

Até o momento, 2022 teve diversos filmes que fizeram enorme sucesso nos cinemas e nas plataformas de streaming. O segundo semestre do ano também promete sequências e novos longas para surpreender positivamente o público. Inclusive, a lista conta com vários gêneros.

Logo no começo de setembro lança o live-action de Pinóquio, um grande clássico da Disney. Outro grande é Pantera Negra: Wakanda para Sempre. Muitos aguardam para ver a sequência do longa sem um dos personagens mais importantes da história do filme: T’Challa, que era interpretado por Chadwick Boseman.

1. Pinóquio (08/09)

Quem gosta das animações da Disney, pode ficar animado com o novo live-action do estúdio! Pinóquio, um grande clássico, é uma adaptação do livro do escritor italiano Carlo Collodi. O filme conta a história do boneco de madeira, que embarca em uma aventura para se tornar um menino de verdade. O longa será lançado exclusivamente no streaming do Disney +.

No filme, Tom Hanks dá vida a Gepetto, a voz de Pinóquio é do ator Benjamin Evan Ainsworth e o Grilo Falante é interpretado por Joseph Gordon-Levitt. No elenco, também estão Cynthia Erivo (Fada Azul), Luke Evans (Barker, o cocheiro), Keegan-Michael Key (João Honesto) e Lorraine Bracco (Sofia, a gaivota). A produção é dirigida por Robert Zemeckis, responsável por De Volta Para o Futuro . A animação original, de 1940, também está disponível no Disney +.

2. Abracadabra 2 (30/09)

Abracadabra 2 (Imagem: Reprodução / Disney+)

A sequência do grande clássico de Halloween dos anos 90 ganha uma continuação após quase 30 anos! Em Abracadabra 2, as irmãs Sanderson, interpretadas por Sarah Jessica Parker, Bette Midler e Kathy Najimy, estão de volta. O longa, originalmente chamado de Hocus Pocus 2, chega exclusivamente na plataforma de streaming do Disney + e mostra as irmãs em busca de vingança após serem ressuscitadas por três adolescentes do ensino médio. O elenco conta ainda com Whitney Peak, Lilia Buckingham, Belissa Escobedo, Doug Jones, Tony Hale, Sam Richardson, entre outros.

3. Adão Negro (20/10)

Adão Negro (Imagem: Reprodução / Warner Bros. Pictures)

Adão Negro é uma das grandes estreias da DC Comics para esse ano. O anti-herói, inimigo de Shazam, é vivido pelo ator Dwayne Johnson, o “The Rock”. O filme mostra a origem de Adão Negro e como ele conquistou seus poderes há 5 mil anos. Além disso, podemos ver o começo da Sociedade da Justiça da América, uma equipe de super-heróis formados por Gavião Negro, Senhor Destino, Ciclone e Esmaga-Átamo. O elenco conta com Aldis Hodge, Sarah Shahi, Pierce Brosnan, Noah Centineo e Marwan Kenzari.

4. Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (10/11)

Pantera Negra: Wakanda Forever (Imagem: Divulgação/ Marvel Studios)

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre dá sequência a história de Wakanda. Produzido por Kevin Feige, ele mostra o país sofrendo com ameaças externas após a morte do rei T’Challa. No longa, um novo personagem é introduzido: Namor, o príncipe submarino da Marvel, e o mostra o reino submerso de Atlântida. Na produção há uma homenagem ao ator Chadwick Boseman, que morreu em agosto de 2020, e interpretou o personagem T’Challa. O primeiro teaser do filme fez sucesso e entrou para lista de trailers mais assistidos da história do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU).

5. Avatar: O Caminho da Água (15/12)

Avatar: O Caminho da Água (Imagem: Divulgação / Entertainment Weekly)

Após 13 anos de espera, finalmente, o filme ganhou uma continuação. Dirigido por James Cameron, a produção é repleta de efeitos especiais e mostra o casal Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldana), 10 anos após a primeira batalha de Pandora, construindo sua família.

Porém, novas ameaças surgem e eles devem lutar ao lado de outros seres para proteger a família. O primeiro filme teve a maior bilheteria de todos os tempos, com um faturamento de 2,8 bilhões de dólares. O lançamento do trailer de Avatar 2, por sua vez, também teve grande impacto, com 148 milhões de visualizações em apenas 24 horas.