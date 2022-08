Andreza Melo Confira 5 lançamentos da Netflix em agosto

Veja as principais novidades no catálogo da plataforma streaming

O mês de agosto chega com diversas novidades no catálogo da Netflix. Além de séries, a plataforma de streaming disponibilizará novos filmes e documentários. Entre os destaques estão a 2ª temporada da série brasileira “Bom dia, Verônica”, a série “Sandman” e o filme “Dupla Jornada”.

1. Bom dia, Verônica – 2ª temporada (03/08)

A segunda temporada da série “Bom dia, Verônica” chega à Netflix no início do mês. Baseada no livro de Raphael Montes e Ilana Casoy, a produção fez grande sucesso em 2020. Os novos episódios dão continuidade às investigações da protagonista Verônica, interpretada pela atriz Tainá Müller, sobre a existência de uma organização criminosa. Essa nova fase também traz novos personagens, interpretados por Reynaldo Gianecchini, Klara Castanho, Pedro Nercessian e Camila Márdila.

> 4 filmes para assistir e melhorar a oratória

2. Sandman (05/08)

Sandman (Imagem: Divulgação/Netflix)

A série Sandman, que também chega ao catálogo da Netflix no início de agosto, é baseada nas HQs do escritor Neil Gaiman. Segundo a sinopse, a produção é “uma mistura de mitos modernos e fantasia sombria de Neil Gaiman que segue pessoas e lugares afetados por Morpheus, o Rei dos Sonhos, enquanto ele conserta os erros cósmicos – e humanos – que ele cometeu durante sua vasta existência”. O elenco conta com Tom Sturridge como Sonho, Kirby Howell-Baptiste como Morte, Mason Alexander Park como Desejo e Donna Preston como Desespero.

3. 13: O Musical (12/08)

13: O Musical (Imagem: Reprodução/Netflix)

Também chega à plataforma de streaming uma adaptação da peça teatral da Broadway (que teve Ariana Grande no elenco original). Para quem gosta de musical, esse filme é uma excelente opção. Nele, Evan Goldman (Eli Golden), após o divórcio dos pais, se muda de Nova York para pequena cidade de Indiana, nos Estados Unidos. Prestes a completar 13 anos, o garoto deseja conquistar novos amigos e transformar seu Bar Mitzvah na festa mais popular. O elenco conta com nomes, como Jonathan Lengel (Archie), JD McCrary (Brett), Frankie McNellis (Lucy), Gabriella Uhl (Patrice), Lindsey Blackwell (Kendra), entre outros.

4. Dupla Jornada (12/08)

Dupla Jornada (Imagem: Reprodução/Netflix)

O filme “Dupla Jornada” é uma produção original da Netflix. Bud, interpretado por Jamie Foxx, trabalha com limpeza de piscinas no Vale de San Fernando, nos Estados Unidos, e deseja dar uma boa vida à filha. Contudo, esse trabalho não passa de fachada para a sua verdadeira fonte de renda: caçador de vampiros como parte da União Internacional de Caçadores de Vampiros. O elenco também conta com Snoop Dog, Scott Adkins e Eric Lange.

> Dia do Escritor: 4 livros para relembrar a trajetória de Carlos Drummond de Andrade

5. Queer Eye: Brasil (24/08)

Queer Eye: Brasil (Imagem: Divulgação/Netflix)

O Brasil ganhou uma versão do aclamado reality show Queer Eye! Os cinco fabulosos que fazem parte da equipe brasileira são: Fred Nicácio (bem-estar), Guto Requena (design), Luca Scarpelli (cultura), Rica Benozzati (estilo) e Yohan Nicolas (beleza). No programa, eles mostram como cada participante pode melhorar em diversos aspectos da vida. A música tema “All Things”, remixada por Tropkillaz, foi produzida exclusivamente para versão brasileira do reality. A primeira temporada tem seis episódios e direção de Andrea Cassola.

Confira 4 dicas para combater o bullying usando livros