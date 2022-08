Redação EdiCase 4 mininovelas de ficção científica para maratonar no Kwai

Confira as principais produções gratuitas para assistir na plataforma

Por Bruna Camilo

O Kwai trouxe para o Brasil o projeto TeleKwai, novo modelo de produção de conteúdo feito exclusivamente para o aplicativo. As mininovelas e minisséries buscam empoderar a produção amadora e semiprofissional da dramaturgia brasileira, com produções de diferentes gêneros e histórias que vão do drama à ficção científica, e do suspense ao humor, o que garante uma variedade em entretenimento gratuito para os usuários da plataforma.

O programa já conta com mais de 180 contas ativas no app, que são gerenciadas por agências, produtoras e criadores de conteúdo parceiros. E para você conhecer algumas dessas novas produções, separamos 4 indicações de mininovelas científicas para você assistir. Confira!

> 5 melhores documentários para assistir na Netflix

1. Missão Marte

Produzido pelo canal distopia exclusivamente para o Kwai, ‘Missão Marte’ conta a história de quatro astronautas brasileiros que foram escolhidos para realizar a primeira viagem a Marte a bordo do avião espacial Tiangong. Como a jornada até o planeta vermelho dura um ano, os tripulantes estão em cápsulas de hibernação, chamadas de berços, que só devem ser abertas quando faltar apenas 72 horas para o pouso.

O problema começa quando o capitão Benjamin acorda e repara que seu compartimento não quer abrir. Ao pedir ajuda à inteligência artificial , apelidada de “Mãe”, ele é informado de que não há nada de errado no sistema, mas quando os outros membros da equipe despertam e seus berços também não abrem, fica claro que todos estão com um problema sério e que precisam escapar de seus compartimentos antes que o pouso aconteça.

A mininovela possui 25 episódios que somam mais de 220 mil visualizações e é mais uma das obras do ator e diretor Felipe Reis, que faz parte do TeleKwai, novo programa exclusivo de produção de conteúdo do Kwai e que foca na criação de dramaturgias no formato vertical, em episódios de até dois minutos, como alternativa para quem consome conteúdo pelo celular.

2. Zona Morta

Fiatlux é uma hacker que aceitou fazer o serviço difícil de hackear um laboratório de biotecnologia para conseguir pegar os arquivos de uma operação chamada Saculina. Ela sabia que seria difícil, já que quanto mais dinheiro, maior o perigo, mas a vilã digital não esperava que tudo fosse sair tão rápido do controle.

Durante os episódios, Fiatlux vai contar com ajuda de Juca, seu assistente virtual, para fugir da polícia corporativa. Na trama, é possível entender o que aconteceu e o que causou a sua fuga. Os 25 episódios, que se passam no futuro, já contam com mais 497 mil visualizações e é uma produção disponível no perfil Distopia.

> Amazon Prime Video: confira 5 lançamentos de julho

3. O lado obscuro

Uma produção da DR Produtora, o canal reúne histórias de crimes, reviravoltas, histórias sobrenaturais e quebra-cabeças. Cada enredo conta com um ou mais de cinco episódios. O perfil já possui mais de 160 publicações e cerca de 22,7 milhões de visualizações.

4. A todo vapor

Mais um enredo do perfil Distopia, a história, que segue o estilo Steampunk, foi criada por Felipe Reis e Enéias Tavares, e traz alguns personagens da literatura que são transformados em heróis e em detetives sobrenaturais que estão em busca do responsável pelos crimes do Tarot, um assassino que transforma cenas de crimes e assassinatos em algo semelhante às imagens das cartas de tarot. Os delitos começaram em São Paulo e agora estão na Vila Antiga dos Astrônomos. A história já conta com 21 episódios e mais de 110 mil visualizações.

Veja como passar o tempo com caça-palavras