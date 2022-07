Vitoria Rondon Dia do Rock: 5 filmes e documentários sobre estrelas que marcaram a história da música

Confira as produções que relembram a trajetória de músicos e bandas

Celebrado no dia 13 de julho, o Dia Mundial do Rock é considerado um marco no cenário musical. Na data, em meados de 1985, importantes artistas e bandas do rock se reuniram em um grande festival, chamado ‘Live Aid’, em Londres, para arrecadar fundos para acabar com a fome na na Etiópia.

Com shows transmitidos simultaneamente para Londres, Inglaterra e Filadélfia, nos Estados Unidos, o evento contou com a presença de David Bowie, Rolling Stones, Queen e U2. Então, na ocasião, o cantor e baterista Phil Collins sugeriu que 13 de julho fosse comemorado o Dia Mundial do Rock.

Para celebrar o rock’n roll, que revolucionou a música e o comportamento da juventude durante metade do século XX, listamos 5 filmes e documentários sobre os maiores músicos e bandas. Confira!

> 4 livros que estão sendo adaptados para filmes e séries

1. Elvis (2022)

Com direção de Baz Luhrmann, a cinebiografia de Elvis Presley chega aos cinemas brasileiros em 14 de julho. A produção conta a história de vida de um dos maiores cantores de rock (interpretado por Austin Butler), como sua ascensão à fama e os conflitos com seu empresário controlador Tom Parker (Tom Hanks).

Ambientada nos Estados Unidos, a obra apresenta a trajetória de mais de 20 anos, mostrando a perda da inocência de Elvis durante a sua carreira e o início de um romance com Priscilla Presley, musa inspiradora e uma de suas maiores paixões.

Onde assistir: Disponível somente nos cinemas.

2. Os Beatles: Get Back (2021)

Documentário ‘The Beatles: Get Back’ (Imagem: Reprodução digital / Disney+)

Dirigido por Peter Jackson, o mesmo diretor da trilogia ‘O Senhor dos Anéis’, a série documental ‘The Beatles: Get Back’ narra o processo de gravação do álbum ‘Let it Be’, anteriormente denominado ‘Get Back’. Na obra, composta por um compilado de 60 horas de imagens nunca vistas, os fãs podem acompanhar o dia a dia da banda, observando o quarteto de amigos brincando, gravando e tentando acertar suas diferenças.

No premiado documentário, pelo ‘The American Cinema Editors’, ainda é possível assistir a última apresentação da banda de Liverpool, pela primeira vez na íntegra, que aconteceu no telhado de um prédio em Savile Row, em Londres.

Onde assistir: Disponível na plataforma de streaming Disney+.

3. Bohemian Rhapsody (2018)

Documentário ‘Bohemian Rhapsody’ (Imagem: Reprodução digital / Netflix)

Um dos filmes mais premiados no Oscar de 2019, ‘Bohemian Rhapsody’, música da banda Queen, que também dá nome ao filme, narra a história de Freddie Mercury (Rami Malek) e seus companheiros de banda: Brian May (Gwilyn Lee), Roger Taylor (Ben Hardy) e John Deacon (Joseph Mazzello).

Na produção dirigida por Bryan Singer e Dexter Fletcher, o público assiste ao início da formação da banda de rock inglesa em 1970. Focado especialmente na trajetória de vida pessoal e profissional de Freddie Mercury, o filme relata desde a entrada do cantor como substituto na banda até o seu sucesso, excessos como líder e morte.

Onde assistir: Disponível na plataforma de streaming Netflix.

> 5 melhores documentários para assistir na Netflix

4. Raul – O Início, o Fim e o Meio (2012)

Documentário ‘Raul – O Início, o Fim e o Meio’ (Imagem: Reprodução digital / Paramount Pictures Studios)

Dirigido por Walter Carvalho e premiado como melhor documentário pela 7º edição do prêmio de cinema nacional da revista Contigo!, a produção relata a trajetória de vida do cantor e ícone do rock Raul Seixas , um dos responsáveis por fazer o gênero musical popular no Brasil. Por meio de imagens raras e de depoimentos de familiares, filhas, ex-esposas, amigos e compositores, a obra mostra como um menino da Bahia conquistou milhares de fãs e se tornou um mito social.

Onde assistir: Disponível na plataforma de streaming Apple Tv.

5. Cazuza: O tempo não para (2004)

Filme ‘Cazuza: O tempo não para’ (Imagem: Reprodução digital / Sony Pictures)

Premiado como melhor filme pelo Grande Prêmio de Cinema Brasileiro, ‘O tempo não para’ retrata a vida do cantor e compositor brasileiro Cazuza . Na produção cinematográfica , com direção de Sandra Werneck e Walter Carvalho, o telespectador também acompanha o percurso profissional de Cazuza (Daniel de Oliveira) no início de sua carreira em 1981.

Na obra, ainda é possível ver o surgimento de sucessos do artista que retratavam muitos dos desejos de sua geração, além do período de carreira solo do cantor, mudanças de comportamento e a determinação de continuar produzindo e se apresentando mesmo após estar debilitado pelo vírus da Aids.

Onde assistir: Disponível no HBO Max, Google Play Movies, Amazon Video e Apple iTunes.

Veja como passar o tempo com a revista ‘Sudoku Master’