Amazon Prime Video: confira 5 lançamentos de julho

Veja as novidades que chegam ao catálogo da plataforma neste mês

Julho chega com diversas novidades de séries e filmes no Amazon Prime, para todos os gostos e públicos. Entre os destaques, estão o filme “Spencer”, inspirado na vida da princesa Diana, e “Casa Gucci”. Além disso, logo no começo do mês, chega à plataforma o episódio final da 3ª temporada da série de sucesso “The Boys”. Confira a lista com esses e outros lançamentos para você curtir em família!

1. A Lista Terminal (01/07)

Baseada nos livros de Jack Carr, essa série de ação estrelada pelo ator Chris Pratt, conta a história de James Reece, SEAL da Marinha. Após sobreviver a uma emboscada durante uma missão de alto risco e perder toda sua equipe, ele volta para casa com memórias conflitantes do evento. Porém, aos poucos, descobre que forças misteriosas estão por trás do assassinato do seu pelotão. Nomes como Constance Wu, Taylor Kitsch, Jeanne Tripplehorn, Riley Keough, Arlo Mertz, Jai Courtney, JD Pardo e Patrick Schwarzenegger formam o elenco.

2. Spencer (01/07)

Spencer (Imagem: Divulgação / Filmnation Entertainment)



O filme é baseado na história da Princesa Diana (Kristen Stewart) no início da década de 90. O título faz referência ao sobrenome de solteira de Diana. Na produção, ela vai passar férias ao lado da família real britânica na propriedade de Sandringham, em Norfolk (Reino Unido). Depois disso, decide pedir o divórcio do Príncipe Charles, interpretado por Jack Farthing. O filme rendeu a primeira indicação ao Oscar de Kristen Stewart, em 2022. O elenco ainda conta com Sally Hawkins, Timothy Spall e Sean Harris.

3. Casa Gucci (03/07)

Casa Gucci (Imagem: Divulgação/ MGM)

Casa Gucci é baseado na história verídica de Patrizia Reggiani (Lady Gaga), ex-mulher de Maurizio Gucci (Adam Driver), herdeiro da família fundadora da marca de roupas de grife italiana Gucci. O longa mostra o casamento e o divórcio turbulento do casal. Além disso, após o afastamento de Patricia dos rumos da marca, o filme mostra como ela conspirou o assassinato do marido em 1995. Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto, Jack Huston e Salma Hayek também formam o elenco.

4. Sem Limites (08/07)

Sem Limites (Imagem: Reprodução / Amazon Prime Video)

Estrelada pelo ator brasileiro Rodrigo Santoro e Álvaro Morte (Professor de La Casa de Papel), a série conta a história da primeira viagem de barco ao redor do mundo já concluída. A produção espanhola, dirigida por Simon West, terá seis episódios de 40 minutos.

“Liderados pelo português Fernão de Magalhães (Santoro), 239 marinheiros partiram de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz, Espanha) em 20 de agosto de 1519. Três anos depois, apenas 18 marinheiros retornaram, gravemente doentes devido à fome, no único navio que resistiu à viagem, capitaneado pelo velejador espanhol Juan Sebastián Elcano (Morte)”, conta a sinopse da série.

5. The Boys – Episódio Final (08/07)

The Boys (Imagem: Divulgação / Amazon Prime Video)

Após o lançamento da 3ª temporada em junho, o episódio final da série “The Boys” chega neste mês, no dia 08/07. Produção de Eric Kripke, ela é baseada na história em quadrinhos. Para celebrar o fim desta temporada, o streaming anunciou que o criador e parte do elenco da série virá ao Brasil. O evento será realizado entre os dias 04 e 07 de julho em São Paulo.

