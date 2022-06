Andreza Melo 4 filmes que completam 20 anos em 2022

Confira alguns clássicos que até hoje fazem sucesso entre o público

Em 2002, estreava alguns filmes que viriam a se tornar grandes sucessos mundiais. Este ano, alguns deles completam 20 anos! Por isso, nada melhor do que relembrar algumas produções para matar a saudade.

1. Harry Potter e a Câmara Secreta

Depois do sucesso de “Harry Potter e a Pedra Filosofal” (2001), o segundo filme da franquia completa 20 anos em novembro deste ano. Após passar as férias na casa dos tios, Harry Potter se prepara para retornar à Hogwarts. Porém, antes disso, encontra o elfo Dobby em seu quarto e recebe o aviso de que um grande perigo o espera na escola de magia.

2. Scooby-Doo

Sim! 20 anos se passaram desde o lançamento do primeiro live-action de “Scooby-Doo”. O filme é baseado no sucesso da animação de Hanna-Barbera. Nele, a equipe formada por Fred, Daphne, Velma, Salsicha e Scooby partem na máquina de mistério, após dois anos separados, para desvendar casos bizarros e arrepiantes na Ilha do Espanto.

3. Lilo & Stitch

Lilo & Stitch (Imagem: Reprodução/Disney )

“Lilo & Stitch, produção dos estúdios Disney, também completa 20 anos em junho deste ano. O filme se passa no Havaí e conta a história de Stitch, um alien que é adotado por Lilo. O fugitivo da prisão interplanetária vive diversas situações de muita aventura e humor ao lado da garotinha.

4. Cidade de Deus

A produção nacional “Cidade de Deus” também completa duas décadas em agosto de 2022. O filme é um marco do cinema brasileiro. Sucesso de bilheterias na época, chegou a ser indicado ao Oscar.

O enredo revela a história contada por Buscapé, que cresce em meio à violência em uma comunidade do Rio de Janeiro e tem a oportunidade de mudar de vida por meio da fotografia. O longa também destaca os confrontos entre policiais e traficantes.

