Andreza Melo Met Gala 2022: confira como foi o evento deste ano

Baile reuniu celebridades em Nova York e teve como tema “Na América: uma antologia na moda”

Nesta segunda-feira (02/05), aconteceu em Nova York o Met Gala, que é o evento mais esperado do mundo da moda entre famosos. O baile de gala deste ano teve como tema “Na América: uma antologia na moda”, para homenagear a história da moda no país. ´É uma continuação da pauta do ano anterior: “Na América: um léxico da moda”.

Inspiração dos looks

Para o Met Gala 2022, o dress code escolhido foi “ Gilded Glamour and White Tie” (glamour dourado e gravata branca). Isto é, em referência à “época de ouro” da cidade de Nova York, os convidados deveriam explorar nos trajes as riquezas e a elegância das roupas do século 19. O baile de gala sempre faz sucesso nas redes sociais por causa dos looks das celebridades que vão desde os mais glamourosos até os mais estranhos.

Celebridades no Met Gala 2022

Além das celebridades internacionais, o evento deste ano contou com a presença da cantora brasileira Anitta , que usou um vestido da marca Moschino . A artista já havia participado do baile em 2021.

Outro grande destaque da noite foi a atriz Blake Lively, anfitriã do evento, que escolheu um vestido longo 2 em 1. Inspirado na Estátua da Liberdade, a artista quis homenagear um dos pontos turísticos mais famosos de Nova York.

Também compareceram ao evento a editora-chefe da revista Vogue, Anna Wintour, e o presidente do Instagram, Adam Mosseri.

Anfitriões de 2022

Todos os anos, algumas celebridades são convidadas para serem as anfitriãs da noite. Em 2022, os escolhidos foram: os atores Regina King e Lin-Manuel Miranda e o casal , também de atores, Blake Lively e Ryan Reynolds.

História do baile

O Met Gala é um evento beneficente e teve início em 1948. Se tornou o baile como conhecemos hoje nos anos 90, quando Anna Wintour, editora-chefe da revista Vogue América, assumiu a posição.

A cada ano, o tema do baile é relacionado à exposição do Costume Institute . O evento tem como objetivo arrecadar dinheiro para o departamento de moda do Metropolitan Museum . Além disso, o Met Gala costuma acontecer na primeira segunda-feira de maio.

