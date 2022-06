Redação EdiCase Lua de mel com a minha mãe: confira a crítica do filme que está entre os mais assistidos da Netflix

Comédia espanhola está entre as 10+ assistidas no streaming neste fim de semana

Por Joaquim Carqueijó

Sem spoilers! Lua de Mel com a Minha Mãe, dirigido por Paco Caballero e que tem no elenco três estrelas do cinema espanhol: Quim Gutiérrez, Carmen Machi e Dominique Guillo, é uma comédia espanhola divertida que aparece na lista dos 10 filmes mais assistidos na Netflix neste fim de semana.

Depois de ser abandonado no altar, José Luiz, interpretado por Quim Gutiérrez, leva a mãe Mari Carmen, interpretada por Carmen Machi, como acompanhante em uma viagem de lua de mel.

Eles viajam para as paradisíacas Ilhas Maurício, anexas à África oriental e banhadas pelas águas azuis do Oceano Índico. As paisagens, praias e a natureza do local são uma atração à parte, impossível não pensar em férias, ou em uma viagem dos sonhos!

Mas, voltando ao filme… Como a lua de mel já estava paga – e foi bem cara! O que poderia dar errado em uma viagem se hospedando com a própria mãe no melhor resort da ilha, ficando no melhor quarto (claro, a suíte nupcial), em um dos destinos mais lindos e famosos do mundo?

Muita coisa! A começar pelo fato de que eles seriam obrigados a se comportar como um verdadeiro casal de noivos para terem os benefícios do “pacote amor eterno”, com direito a beijo na boca, andar de mãos dadas pelo hotel e jantares românticos regados a espumante. Tais situações renderam cenas muito engraçadas pelo mau humor do filho e pela alegria contagiante da mãe, que queria aproveitar cada momento daquela experiência e daquele lugar incríveis.

Solteiro de novo, José Luiz se apaixona pela linda guia de turismo local, interpretada pela argentina Justina Bustos, com os olhos azuis estonteantes, da mesma cor do mar das Ilhas Maurício. Mas, como levar adiante esta relação se sua esposa é a sua mãe e está hospedada com você neste mesmo hotel onde tudo acontece?

E assim se desenrola uma história engraçada, divertida e leve, com ótimos atores e uma fotografia de tirar o fôlego, que vai deixar o seu fim de semana mais alegre e descontraído!

Diversão para toda a família!