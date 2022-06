Vitoria Rondon Amazon Prime anuncia aumento no plano de assinatura no Brasil

O valor será reajustado a partir de 20 de maio para novos assinantes ; veja como manter o preço atual por mais 12 meses

Depois de aumentar o preço dos planos de assinatura no exterior, a Amazon Prime anunciou que a partir do dia 20 de maio os planos também ficarão mais caros para os brasileiros. O pacote mensal que atualmente custa R$ 9,90 será reajustado para R$ 14,90, uma alta de 50,5%. Já o pacote anual passará de R$ 89,00 para R$ 119,00, um aumento de 33,7%.

Assinatura anual sem reajuste por 12 meses

Para os atuais assinantes do e-commerce, o valor só será aplicado a partir de 24 de junho de 2022, isso porque a data representa a renovação da assinatura do plano mensal ou anual. Segundo a empresa, consumidores que estiverem interessados no plano de benefícios ainda podem pagar o valor antigo (R$ 89,90) durante um ano, basta que alterem a forma de pagamento para anual até o dia 19 de maio.

“Até 19 de maio, todos os novos clientes que assinarem o plano anual ou membros mensais que converterem sua assinatura para a anual poderão aproveitar o preço atual de R$ 89/ano pelos próximos 12 meses”, anunciou a empresa em nota.

Aumento nos Estados Unidos

O primeiro reajuste da empresa aconteceu em fevereiro nos Estados Unidos. Assim como no Brasil, novos clientes receberam o aumento primeiro e o valor aumentou cerca de 15% no país.

A assinatura mensal passou de US$ 12,99 (R$ 65,00) para US$ 14,99 (R$ 75,00). Já o plano anual foi de US$ 119,00 (R$ 590,68) para US$ 139,00 (R$ 689,95). Esse foi o primeiro reajuste desde 2018 e todos os benefícios do plano foram mantidos, assim como será feito no Brasil.

Queda nas ações da Amazon

Especialistas já previam o aumento, pois os últimos resultados financeiros da Amazon não foram favoráveis. No primeiro semestre de 2022, a empresa teve um prejuízo de US$ 3,8 bilhões, com menor crescimento de vendas desde 2001 e baixa na bolsa de valores de Nova York em mais de 8%.

Com isso, segundo o Bloomberg Billionaires Index, ranking diário das pessoas mais ricas do mundo , Jeff Bezos, fundador da Amazon, perdeu cerca de US$ 20,5 bilhões da sua fortuna, ficando com US$ 148,4 bilhões.

Novos conteúdos da Amazon Prime

Para justificar o aumento, a Amazon explicou que a assinatura tem o mesmo valor desde 2019, mesmo com todos os investimentos no Brasil. Além disso, a taxa está associada a adequação do programa em oferecer novos benefícios aos clientes, como ampliar o catálogo e realizar novas contratações, como o comentarista esportivo Casimiro, o apresentador Thiago Leifert e o influenciador digital ‘luva de pedreiro’.

“Nos últimos anos, adicionamos milhões de produtos disponíveis ao programa, todos com frete rápido, grátis e ilimitado, sem valor mínimo de compra; trouxemos ofertas e descontos exclusivos, além de mais entretenimento digital de alta qualidade, incluindo filmes, séries, músicas, jogos e eBooks”, afirmou a Amazon em nota.

O que oferece a Amazon Prime?

Ao realizar a assinatura mensal da Amazon, os clientes brasileiros têm direito a frete grátis em todo o Brasil, sem valor mínimo de compra, serviço de streaming no Prime Video, para assistir filmes e séries, além de acesso a outras plataformas, como o Amazon Music, Prime Reading, Prime Gaming e promoções e ofertas.

