Adnews Correios retornam ao esporte com patrocínio à Confederação Brasileira de Ginástica

Os Correios retomam o apoio ao esporte no Brasil com a assinatura de um contrato de patrocínio com a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG). A iniciativa pretende associar a marca aos atributos das modalidades da CBG, como precisão, força, flexibilidade, agilidade, coordenação e equilíbrio. Além disso, o patrocínio tem como objetivo potencializar a ginástica brasileira, fortalecendo a infraestrutura do esporte, ampliando o suporte aos atletas em todas as fases de suas carreiras e democratizando o acesso à prática em todo o país.

Atualmente, a CBG conta com mais de 5 mil atletas ativos, 26 federações e 316 entidades afiliadas. Ela também mantém 27 centros de alto rendimento em todas as regiões brasileiras, que, desde sua implantação, já atenderam mais de 15 mil crianças.

“Como empresa pública e agentes do governo federal, temos o dever de atuar no fomento ao esporte e na formação das futuras gerações de atletas do Brasil. Além disso, nosso retorno ao mundo dos esportes com uma confederação de tantos resultados como a CBG trará uma visibilidade essencial para a marca Correios em um dos momentos mais importantes da história da empresa, quando vivemos um processo profundo de transformação, com a modernização dos nossos serviços”, afirma o Presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

O contrato, com duração de um ano, abrange todas as modalidades da ginástica, como Ginástica Artística Feminina e Masculina, Ginástica Rítmica, Ginástica Aeróbica, Ginástica de Trampolim, Ginástica Acrobática, Ginástica para Todos e Parkour.

Nesse período, o planejamento esportivo do projeto de patrocínio vai incluir oito modalidades esportivas, divididas em 12 eventos nacionais realizados em todo o território brasileiro. Além disso, a participação em jogos internacionais ocorrerá em 14 eventos, aumentando a visibilidade e o impacto do patrocínio dos Correios no esporte nacional e internacional.

“É com muito orgulho que anunciamos o patrocínio dos Correios à CBG, uma empresa que não só representa o Brasil, mas também está presente em todos os cantos do país, assim como a ginástica. Estar ao lado dessa marca com mais de três séculos de história representa um momento verdadeiramente especial e histórico para a Confederação Brasileira de Ginástica. Esta parceria fará a diferença para a ginástica brasileira, e estamos certos de que será não apenas de grande sucesso, mas também duradoura”, acrescenta o Diretor Geral da CBG, Ricardo Resende.

* Com informações do MKT Esportivo

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn .

#ADDSomethingNew #ADNewsOficial #ADGroupBR

The post Correios retornam ao esporte com patrocínio à Confederação Brasileira de Ginástica appeared first on ADNEWS .