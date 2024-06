Adnews Shell apoia projeto ELAS no Futebol para promover igualdade de gênero no esporte

Iniciativa oferece aulas de futsal e atividades educativas para alunas de escolas públicas, fortalecendo o empoderamento feminino.

Com os Jogos Olímpicos se aproximando e o fato do Brasil ter sido eleito o país para sediar a Copa Feminina em 2027, o ELAS no Futebol vem ao encontro da frase “lugar de mulher é onde ela quiser”.

O projeto, que está em seu segundo ano de existência e acontece através da Lei de Incentivo ao Esporte com patrocínio master da Shell e patrocínio da Tracbel, é realizado pelo Instituto CADES e tem a finalidade de fomentar novas experiências pedagógicas e oportunidades de integração social às alunas de escolas da Rede Pública de Ensino.

Atualmente em execuções na Escola Estadual Prof.ª Elisabeth Silva Araújo e na Escola Estadual Prof.ª Cecília da P. V. Sardinha, ambas em Carapicuíba, o ELAS é oferecido às alunas matriculadas, que não só ganham uniforme e aulas de futebol de salão durante o contraturno, como também ações transversais como oficinas temáticas, rodas de conversa e passeios esportivos e culturais.

Conforme explica Adriana Cancian Emiliano, gestora de projetos do Instituto CADES, o ELAS está no segundo ano consecutivo de atividades e tem como objetivo a democratização feminina do acesso à atividade, contribuindo para o desenvolvimento motor, criativo, emocional e social das meninas em cada faixa etária, utilizando uma metodologia que combina elementos teóricos, lúdicos e práticos.

Além disso, Adriana conta que durante o período de execução, são estabelecidas metas quantitativas e qualitativas para mensurar desempenho e impacto tanto na vida escolar como no desenvolvimento das alunas como um todo.

“Há meninas que sonham em jogar profissionalmente e querem aprender, há outras que encontram no “ELAS” a oportunidade de serem elas mesmas, de se destacarem num esporte que tem crescido entre as mulheres, ainda mais com Copa do Mundo, Jogos Olímpicos e campeonatos mundiais de mulheres que estão sendo televisionados e divulgados cada vez mais”, diz a gestora.

O patrocínio Master ao projeto Elas no Futebol é uma iniciativa da Shell Brasil, através da Lei de Incentivo ao Esporte, para promover uma maior integração feminina no segmento.

“Reconhecemos o impacto positivo que o esporte pode ter na vida das pessoas. Este projeto não apenas celebra a habilidade atlética, mas também se compromete a quebrar barreiras de gênero e criar um ambiente inclusivo”, comenta Alexandra Siqueira, Gerente de Comunicação Externa da Shell Brasil.

Segundo ano de um projeto transformador

“Têm meninas que sonham em jogar futebol e através do ELAS é uma oportunidade para que elas aprendam a jogar e que possam abrir portas para jogar futebol profissionalmente no futuro”, Sara Maria, 11 anos. “As meninas não têm muitas oportunidades de praticarem esportes e a sociedade ainda é meio machista e no ELAS as meninas podem aprender futebol e são incentivadas a serem o que elas quiserem”, Julia Campos, 11 anos.

Os depoimentos acima apurados ao final do primeiro ano da aplicação do ELAS no Futebol vêm ao encontro do ideal do Instituto CADES de democratizar o acesso ao esporte, promover os valores do esporte educacional e transformar vidas através dele.

