Influenciadora Marina Melo lança campanha por mais acessibilidade na maquiagem

Cada vez mais pessoas estão se movimentando em prol de mudar algo na sociedade atual, e no universo da maquiagem não tem sido diferente. Campanhas têm surgido no mercado e recebido muita visibilidade, como a criação de diferentes cores para bases, a fim de permitir que mais pessoas utilizem os produtos em seu tom ideal.

No entanto, ainda que o cenário da beleza tenha sofrido mudanças recentes, pessoas com deficiência ainda são afetadas pela falta de acessibilidade neste universo. Marina Melo, influenciadora PCD, que compartilha diariamente em seu Instagram sobre acessibilidade na maquiagem, criou uma campanha que consiste em dar voz às pessoas com deficiência para que sejam vistas por marcas de maquiagem, com o intuito de incluí-las no público-alvo de seus produtos.

“Minha principal missão é mostrar para as pessoas com deficiência que elas podem e devem estar em todos os lugares, principalmente no ramo da beleza”, explica Mari ao ser questionada sobre o motivo da campanha.

Além disso, revela que muitas pessoas utilizam a maquiagem como forma de auto aceitação e autocuidado, e comenta que, quando começou a falar sobre acessibilidade no mundo da maquiagem, não buscava ser a única a ter acesso a produtos acessíveis.

“Quero que seja um movimento em conjunto e que todos lutem, pois só assim as marcas entenderão que é uma necessidade”, afirma a influenciadora.

Em conclusão, a estudante de designer destaca que é importante que pessoas com deficiência estejam envolvidas no desenvolvimento das marcas e na produção dos produtos. Para acompanhar Marina nas redes sociais, basta acessar o link oficial do TikTok . Confira o vídeo da campanha.

