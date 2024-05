Adnews Grupo Habib’s adota tecnologia Android em suas operações para melhorar experiência do cliente

O Grupo Habib’s , maior rede fast food genuinamente brasileira, anuncia um passo importante na sua jornada de inovação, digitalização e melhoria da experiência de seus clientes em loja: a implementação da jornada digital baseada 100% na tecnologia Android.

Em um cenário cada vez mais competitivo, esta iniciativa habilita a companhia com uma série de diferenciais aplicados à experiência dos clientes em loja permitindo, de forma inovadora e inédita, um atendimento mais fluido, intuitivo e rápido com o apoio de totens de autoatendimento.

O uso pioneiro desta tecnologia vem trazendo resultados sólidos na melhoria das operações da rede. A utilização dos totens mais que dobrou nos últimos doze meses, permitindo um aumento do ticket médio da loja e oferecendo um atendimento mais rápido e eficaz para os consumidores no salão e no drive-thru.

Do ponto de vista técnico-operacional, observou-se uma maior disponibilidade do sistema e alta resiliência a incidentes, permitindo a operação adequada mesmo em situações contingenciadas, devido às várias formas de meios de pagamento e de validação eletrônica de cupons.

A operação da cozinha também se beneficiou com a utilização de uma ferramenta chamada KDS (Kitchen Display System), que possibilita a redução de perdas no preparo dos pratos, organização dos pedidos para que tudo chegue na hora e destino certos, além de permitir a metrificação completa de todo o processo: do recebimento do pedido à entrega do prato pronto para o cliente.

A jornada dentro da loja é complementada pela utilização de Smart POSs, um sistema que é responsável pelo recebimento dos pedidos nas mesas e nos salões dos restaurantes. Além de oferecer informações sobre o prato e dicas importantes para os garçons, essa tecnologia também permite que os clientes utilizem os programas de fidelidade das marcas do Grupo, que já contam com mais de 7 milhões de usuários. Esse canal de venda também oferece uma experiência mais confortável aos clientes, porque possibilita o recebimento e pagamento das contas diretamente nas mesas, sem a necessidade de passar pelos caixas dos restaurantes.

Atualmente, mais da metade das lojas do Grupo já conta com as novas tecnologias e a meta é chegar em 100% até o final de 2024.

O novo modelo de lojas fast do Habib’s, lançado na última feira da Associação Brasileira de Franchising ( ABF ), já incorpora todas as novidades tecnológicas: cozinha automatizada, menu digital e canais de autoatendimento associados a um cardápio especial. Essas lojas, recém-inauguradas em shopping centers, otimizam o uso do espaço por meio da automação da cozinha, ocupando uma área menor nos bastidores e no processo de preparo dos alimentos. Isso permite uma disposição mais favorável e maior espaço para o atendimento aos clientes.

“A implementação de tecnologias digitais como o Android em nossas lojas representa uma mudança significativa na forma como o Grupo Habib’s opera e interage com os clientes. Estamos entusiasmados e comprometidos em seguir liderando o caminho da inovação no setor de fast food brasileiro e acreditamos que investir em tecnologia é poder valorizar a nossa história com soluções que atendem as necessidades dos clientes e das nossas mais de 600 lojas espalhados pelo Brasil”, comenta Eduardo Rabboni, diretor de Tecnologia e Digital do Grupo Habib’s.

Para continuar a explorar novas maneiras de utilizar e flexibilizar um dos sistemas operacionais mais populares do mundo,o Android, Grupo Habib’s conta com parceiros tecnológicos que desenvolvem soluções cada vez mais inovadoras e inusitadas como RS Solutions, Linx, Tec-Toy, Positivo, Vídeosoft, Totvs, Oracle, Samsung e mais uma série de empresas que acreditam que a tecnologia deve ser inovadora, eficiente e estar sempre a serviço da experiência humana.

