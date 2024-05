Adnews Rebeca Andrade ganha sua própria versão da Barbie em homenagem global a atletas

Em seu 65º aniversário, Barbie celebra a trajetória e as conquistas de atletas inspiradoras com bonecas exclusivas. Desta vez, a marca anuncia uma homenagem global a oito mulheres que superaram barreiras no esporte, inspirando meninas em todo o mundo a acreditarem em seu potencial e perseguirem suas paixões, e que devem fazer bonito nos próximos meses em uma grande competição mundial.

No Brasil, a ginasta olímpica Rebeca Andrade foi a escolhida para o seleto grupo do projeto ‘Mulheres Inspiradoras’ (Role Models, em inglês), sendo presenteada por uma boneca única e feita à sua semelhança. A brasileira é medalhista olímpica, vencedora de ouro e prata na competição, bicampeã mundial, e já conquistou mais de dez medalhas em Copas do Mundo.

Além de Rebeca, o super squad de homenageadas são: a tenista Venus Williams (Estados Unidos); as futebolistas Christine Sinclair (Canadá) e Mary Fowler (Austrália); a também ginasta Alexis Moreno (México); a atleta de paratriatlo Susan Rodriguez (Espanha); a nadadora Federica Pellegrini (Itália) e a velocista Ewa Swoboda (Polônia). Confira algumas das atletas com suas versões Barbie.

Rebeca Andrade

Ginasta | Brasil

Venus Williams

Tenista | Estados Unidos

Christine Sinclair

Futebolista | Canadá

Mary Fowler

Futebolista | Austrália

Susan Rodriguez

Atleta de paratriatlo | Espanha

Federica Pellegrini

Nadadora | Itália

Ewa Swoboda

Velocista | Polônia

A iniciativa ‘Role Models’ faz parte do ‘Barbie Brecha do Sonho’ (Dream Gap em inglês), lançado em 2018. A proposta surgiu a partir de pesquisas feitas pela marca em parceria com a Universidade de Nova York que descobriu que, desde os cinco anos, muitas meninas começam a desenvolver crenças autolimitantes e pensam que não são tão inteligentes e capazes quanto os meninos. Por isso, a marca assumiu o compromisso em gerar iniciativas para eliminar essa barreira, sonhando grande junto às meninas, desafiando os estereótipos e ajudando a desfazer preconceitos que as impedem de atingirem o seu pleno potencial.

Para Rebeca, a homenagem foi uma surpresa.

“A Barbie é um nome tão grande e tão forte e, hoje, eu posso dizer que também me tornei um nome tão grande e tão forte como esse. Realmente é uma honra fazer com que as pessoas continuem acreditando e sonhando alto para alcançar seus objetivos, sabendo que é possível. Não tem ninguém que possa dizer: ‘Não, você não fez!’, ‘Você não lutou’, ‘Você não acreditou’, nada disso! Todas as pessoas que me acompanham viram tudo o que eu fiz. Então é isso que a Barbie, e essa homenagem, representa pra mim: Um salto de fé, sonho, conquistas, tudo”, conclui.

O projeto já celebrou os feitos incríveis de outras brasileiras inspiradoras, como a surfista Maya Gabeira, a Dra. Jaqueline Goes, da professora Doani Emanuela Bertan, a criadora de conteúdo Maira Gomez (primeira boneca inspirada em uma indígena brasileira), e da cantora IZA.

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post Rebeca Andrade ganha sua própria versão da Barbie em homenagem global a atletas appeared first on ADNEWS .