Instituto Reação promove a transformação social por meio do esporte e educação

O Instituto Reação, fundado h á mais de 20 anos pelo judoca e medalhista olímpico, Flávio Canto, e alguns amigos, teve seu início como uma escola de judô para as comunidades carentes, principalmente. Atualmente, o programa trabalha o judô, jiu-jitsu, educação, meditação, e diversas iniciativas, buscando o desenvolvimento dos alunos desde os quatro anos até jovens e adultos.

Com sede na Rocinha e 12 polos em cinco estados, a estratégia da organização é estar sempre muito próximo de alguma comunidade. Mais de 20 mil pessoas já foram impactadas pelo projeto, ao longo de 20 anos de história; 300 alunos foram contemplados com bolsas de estudo em 2023; e mais de 3 mil medalhas foram conquistadas só nos últimos cinco anos.

Em entrevista para o Adnews, o CEO do projeto, José Cândido Muricy, pontuou que o Reação tem uma metodologia chamada ‘Caminho Potente’, focada em acompanhar a vida e desenvolvimento dos alunos, desde os quatro anos de idade, até que consigam seu primeiro emprego. O caminho é baseado em dois programas estruturantes. Além disso, a educação é parte fundamental do projeto.

Reação Futuro : entram fazendo judô, educação e meditação;

: entram fazendo judô, educação e meditação; Reação Olímpico: aos dez anos quando têm alguma aptidão, as crianças vão para o esporte de alto rendimento, onde cerca de 5% vai para o Olímpico, mas sempre conciliando o alto rendimento e a educação.

O Instituto busca não apenas formar atletas, mas também cidadãos capacitados para a vida e o mercado de trabalho. Assim como, muitos jovens que participaram do projeto, se tornaram advogados, engenheiros, campeões olímpicos e mundiais, e até mesmo palestrantes, professores e coordenadores no próprio Instituto Reação.

“No decorrer do caminho, evoluímos e entendemos a importância da educação. Por isso, hoje trabalhamos a educação e o esporte juntos. Os alunos não podem só fazer judô, todos devem estar, obrigatoriamente, matriculados nas escolas e estudando. O judô e o jiu-jitsu são uma forma de fisgar essas crianças, não tem forma mais fácil do que o esporte para capturar as crianças e conduzir para um caminho de transformação. Queremos realmente transformar vidas”, disse Muricy.

Além disso, a organização trabalha bastante a meditação. As crianças chegam naturalmente com um estado de fuga ou defesa, pela área em que vivem, por isso contam com um momento para relaxar, e assim, absorver melhor o conteúdo.

Outros programas também apoiam as crianças e jovens em vários processos, como o ‘Conecta’, ‘Reação Com Elas’ e ‘Bolsas de Estudos’.

Conecta: tem como propósito facilitar o acesso a oportunidades no mercado de trabalho, para os jovens a partir de 16 anos e familiares que tenham vínculo com o Instituto. Promove oficinas de formação, experiências práticas, workshops educativos e inclusão no mercado de trabalho. Além de parceria com o Senac.

tem como propósito facilitar o acesso a oportunidades no mercado de trabalho, para os jovens a partir de 16 anos e familiares que tenham vínculo com o Instituto. Promove oficinas de formação, experiências práticas, workshops educativos e inclusão no mercado de trabalho. Além de parceria com o Senac. Reação Com Elas: fortalecimento de vínculos e acompanhamento de mulheres que são agentes de transformação na vida dos alunos do Reação, por meio de encontros semanais que promovem o aprofundamento em temas variados voltados para o autoconhecimento, a conscientização e a colaboração entre elas. Cada edição conta com cerca de 30 mulheres a partir de 18 anos.

fortalecimento de vínculos e acompanhamento de mulheres que são agentes de transformação na vida dos alunos do Reação, por meio de encontros semanais que promovem o aprofundamento em temas variados voltados para o autoconhecimento, a conscientização e a colaboração entre elas. Cada edição conta com cerca de 30 mulheres a partir de 18 anos. Bolsas de Estudos : busca ampliar o acesso à educação em escolas privadas, cursos de línguas e universidades, com o apoio de padrinhos e em parceria com instituições particulares. A seleção acontece seguindo alguns critérios.

Reação Consultoria

O Instituto Reação apresenta seu programa ‘Reação Consultoria’, que busca levar desenvolvimento socioemocional para dentro das empresas, a partir da expertise adquirida ao longo dos anos em lidar com comportamento humano na organização. Com uma abordagem focada na análise transacional, o programa ajuda as empresas a investirem em suas equipes, promovendo não apenas o crescimento organizacional, mas também o impacto social positivo.

“Cada polo do Instituto tem uma assistente social e uma psicóloga, e com isso ganhamos experiência sobre o comportamento humano. Pensamos em levar esse conhecimento para dentro de empresas, também como forma de ajudar na sustentabilidade do Reação. Ou seja, melhorar os programas e ajudar as empresas. Nosso diferencial é focado na análise transacional”, ressalta o CEO do Instituto Reação.

Muricy também destaca que a expansão do projeto já ocorreu, e agora, o foco está em solidificar os avanços e aprimorar os programas existentes. Dessa forma, o Instituto Reação continua transformando vidas e buscando novas formas de promover o desenvolvimento.

