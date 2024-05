Adnews Insider lança camiseta repelente para combater doenças transmitidas por mosquitos

Ao atingir mais de 3 milhões de casos prováveis de dengue, de acordo com o Painel de Arboviroses do Ministério da Saúde , o Brasil nunca esteve tão suscetível ao mosquito transmissor, o Aedes Aegypti. Para contribuir no combate à doença, a Insider , empresa brasileira referência em moda funcional, lançou a Tech T-Shirt Mosquito Repeller, camiseta repelente com tecnologia inovadora projetada para afastar esses insetos.

A tecnologia têxtil, desenvolvida a pedido da Insider, consiste no tratamento do tecido de permetrina, uma versão sintética de um composto natural encontrado nas flores de crisântemo. Essa aplicação, não tóxica para humanos, oferece propriedades repelentes e inseticidas, agindo no sistema nervoso dos mosquitos.

Os benefícios da camiseta repelente são perceptíveis a uma distância de até 20 centímetros do tecido, reduzindo em até 90% os pousos de insetos na roupa e em sua área circundante. O ativo age repelindo a aproximação do mosquito, causando irritabilidade aos insetos “mais teimosos” e que insistem em pousar nas peças tratadas, e provocando efeito paralisante caso haja persistência de contato.

O uso de roupas tratadas com permetrina faz parte das medidas de controle de vetores do departamento de defesa dos Estados Unidos, inclusive para fins militares, de acordo com Yuri Gricheno, CEO da Insider.

“Apresentamos essa tecnologia ao mercado brasileiro como uma aliada na luta contra a dengue. Depois de muitos estudos, conseguimos chegar a esse produto, que alcançou o equilíbrio entre conforto e proteção em um tecido inteligente”, explica.

A Insider foi fundada em 2017 por Yuri Gricheno e Carol Matsuse, com o propósito de trazer uma mudança significativa na indústria da moda, centrada em três pilares: tecnologia, design e sustentabilidade. Seus produtos são desenvolvidos com estética atemporal e maior durabilidade, gerando menos consumo e utilizando menos recursos naturais. Prestes a completar sete anos de fundação, a Insider é considerada a maior marca de roupas essenciais do e-commerce brasileiro, com mais de meio milhão de clientes em mais de 40 países. Ela já se destacou anteriormente no fornecimento de soluções têxteis para a saúde pública durante a pandemia de Covid-19, com a produção de máscaras antivirais.

“Quando lançamos o produto, nosso estoque para um mês esgotou em apenas três horas. Sem dúvida, foi um momento importante para a nossa história e queremos continuar atentos às demandas da sociedade, com peças cada vez mais funcionais para o dia a dia”, relata Carol Matsuse, COO da Insider.

Outras propriedades

Ao repelir o mosquito Aedes Aegypti, a Tech T-Shirt Mosquito Repeller também ajuda no combate a outras doenças transmitidas por esse vetor, como Zika, Chikungunya e Febre Amarela Urbana. Além disso, a peça é eficaz contra o mosquito Anopheles, transmissor da Malária; o mosquito Palha, causador da Leishmaniose; e carrapatos Estrela, vetores da Febre Maculosa e da Doença de Lime.

Indicada para uso casual em áreas urbanas com alta incidência de doenças transmitidas pelo Aedes Aegypti, a camiseta repelente também pode ser utilizada para atividades ao ar livre, como viagens, jardinagem e acampamento. Fabricada em tecido modal, com fibras naturais e certificadas, ela oferece maciez superior à do algodão e possui proteção UV40 contra os raios solares UVA e UVB.

Cuidados

A vantagem de usar a camiseta com acabamento repelente é que não é necessária a aplicação e reaplicação de sprays ou outros tipos de loções, porque o efeito repelente das peças Insider resiste a até 50 lavagens domésticas. No entanto, é importante ressaltar que as áreas corporais não protegidas ainda requerem o uso de repelentes convencionais.

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post Insider lança camiseta repelente para combater doenças transmitidas por mosquitos appeared first on ADNEWS .