NVIDIA e Microsoft são algumas das empresas convidadas para o evento, que acontece na capital paulista.

Digitalks , empresa que promove o principal evento de Negócios do Universo Digital do Brasil, convida líderes e executivos de três gigantes da tecnologia globais para um dos últimos eventos antes do Digitalks Expo. O Digitalks AI & Martech, que acontece no dia 22 de maio, no Cubo Itaú , na capital paulista, anuncia os palestrantes confirmados para o evento, que fornecerão insights sobre inteligência artificial, Martech, Comunicação e Marketing, Tecnologia e Inovação para empreendedores, profissionais do marketing e gestores de empresas de São Paulo.

Participantes do evento poderão assistir palestras de Jomar Silva, gerente de Relacionamento com desenvolvedores da NVIDIA ; Victor Di Pardi, especialista em IA da Microsoft; Juliana Abrusio, sócia do Machado Meyer Advogados; Alex Hamassaki, diretor de Preço Inventário e GAMA da Globo; Rogerio Nascimento, líder de Digital Business na Positivo Tecnologia; Henrique Sidney, Customer Care Analyst na Nissan; além dos responsáveis por uma das principais campanhas publicitárias de 2023 envolvendo IA: O case da Volkswagen que trouxe Elis Regina para cantar com a filha Maria Rita.

“Estamos na linha de frente das discussões sobre inovação e tecnologia no cenário brasileiro, por isso, para mostrar ao público um pouco do que estamos preparando para o principal evento do ano [Digitalks Expo], traremos grandes nomes das principais empresas do mundo para conversar com nossos participantes”, explica Flavio Horta, CEO do Digitalks.

O Digitalks AI & Martech é uma oportunidade única para aqueles que buscam se manter atualizados com as últimas tendências e práticas de inteligência artificial e novos negócios. Os participantes podem esperar uma experiência valiosa, principalmente para aqueles que buscam otimização e automação no marketing.

Para conferir todos os palestrantes confirmados e garantir sua inscrição, visite o site oficial do evento.

