OcupaTrans recebe apoio de nove patrocinadores para levar participantes ao Cannes Lions

Selecionado pela organização do Festival Internacional de Criatividade Cannes Lions , o OcupaTrans anuncia os nove primeiros apoiadores para levar seis participantes ao evento, que será realizado em junho, na França. As agências DM9, Media.Monks, GUT e Publicis Brasil, e as produtoras Tropical Filmes, Corazon Filmes, Don’t Touch My Soda, Ginga Pictures e Nuv&m Filmes já abraçaram a iniciativa, adquirindo cotas para o projeto relacionado ao festival.

O OcupaTrans fomenta a acessibilidade e participação de pessoas transgênero em eventos e os múltiplos espaços na indústria publicitária brasileira. Escolhido entre mais de 300 inscrições de 52 países pelo Programa ERA (Equidade, Representatividade e Acessibilidade) do evento, o OcupaTrans recebeu seis passes para o festival. No momento, ainda há cinco opções de cotas de patrocínio sendo disponibilizadas às empresas do mercado dispostas a apoiar essa iniciativa.

“Estou muito feliz com os nove apoiadores até o momento. Para mim, é mais valioso um número maior de empresas doando do que um ou dois injetando grandes quantias. Esse é ponto que as pessoas precisam entender quando vão apoiar e/ou doar para projetos: a ação é muito mais valiosa do que o valor doado, por menor ou maior que seja a quantia”, diz Guilhermina de Paula, fundadora do Projeto OcupaTrans, ao afirmar que ainda faltam ser vendidas algumas cotas de patrocínio para a iniciativa voltada ao Cannes Lions.

Com apenas oito meses de atuação, o OcupaTrans já viabilizou o ingresso de dezenas de seus participantes, pessoas trans, travestis e não-binárias, no Festival do Clube de Criação e no Festival Whext, ambos realizados em São Paulo. Agora, com o evento internacional, a meta se torna ainda mais ambiciosa.

O OcupaTrans conta desde o seu lançamento com apoio e suporte logístico-operacional da produtora de som Pingado Áudio, que tem Luciana Novelli como sócia.

Para falar diretamente com o p rojeto OcupaTrans , é possível enviar pelo email (contato@pingado.audio).

