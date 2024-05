Adnews Pluxee apresenta sua primeira campanha de varejo com criação da MeZA/1618

Pluxee, marca que substitui a Sodexo Benefícios e Incentivos, acaba de lançar sua primeira campanha de varejo em todo o Brasil.

A campanha promocional ‘LEVE MAIS COM PLUXEE’, foi desenvolvida para estimular o uso do cartão alimentação nos supermercados parceiros da empresa, por meio de duas mecânicas: simples e triangulada, a segunda envolve a compra de produtos de outras marcas mediante utilização do cartão Pluxee Alimentação.

Além disso, o conceito ‘LEVE MAIS COM PLUXEE’ evidencia a proposta da marca de sempre entregar mais valor ao consumidor. A campanha conta com peças físicas no ponto-de-venda como cartazes, banners e testeiras e peças digitais para o time de vendas e supermercados parceiros.

Além da criação do conceito criativo, a MeZA/1618 também é responsável pelo desenho estratégico da campanha. Ao todo participaram 40 supermercados em mais de 100 lojas num total de 1350 peças produzidas. A campanha teve início em 1 de maio e vai até 31 de julho de 2024.

Ficha técnica:

Cliente: Pluxee®

Campanha: Leve mais com Pluxee®

Direção de criação: Marcelo Zampini

Criação: Carlos de Toledo e Kevin Franco

Planejamento: Luís Bilé e Guilherme Aversa

Atendimento: Jéssica Menacho e Juliano Figueiredo

Produção: Marcelo Vianna

Aprovação pelo cliente: Bianca Kamia, Mariana Bernun, ⁠Anne Dias, ⁠Kamily Aparecido, ⁠Schumager Bacaroglo e ⁠Monica Donadio.

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post Pluxee apresenta sua primeira campanha de varejo com criação da MeZA/1618 appeared first on ADNEWS .