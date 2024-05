Adnews Campanha promove candidatura do Brasil à sede da Copa do Mundo Feminina 2027

Perto do anúncio do país que sediará a Copa do Mundo Feminina 2027, o Ministério do Esporte arriscou mais uma manobra e lançou a campanha ‘Está Tudo Pronto’ para promover a candidatura do Brasil. O filme destaca o país como uma escolha natural para receber o evento, apoiada em experiências anteriores bem-sucedidas, como a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016.

Com a participação das jogadoras Cristiane e Tainá, da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, e da ex-jogadora Daniela, a campanha argumenta que toda a infraestrutura necessária para a competição já está preparada, incluindo estádios, aeroportos, rede hoteleira e logística.

“Estamos confiantes de que o nosso país oferece todas as condições necessárias para sediar uma Copa do Mundo de Futebol Feminino memorável e inspiradora. A campanha reflete o compromisso do Governo Federal e do Ministério do Esporte com a promoção do futebol feminino e seu papel transformador, além de fortalecer a posição do Brasil como líder global no cenário esportivo”, afirma o ministro do Esporte, André Fufuca.

A decisão sobre a sede da Copa do Mundo Feminina 2027 será anunciada durante o Congresso Anual da FIFA, realizado na Tailândia nesta sexta-feira (17). O Brasil disputa a candidatura com a proposta conjunta da Bélgica, Alemanha e Holanda.

* Com informações do MKT Esportivo

