No Dia das Mães, Rappi fará entregas de buquês de flores em até 10 minutos

Principal aliado dos usuários que querem economizar tempo, o Rappi irá facilitar as compras neste Dia das Mães. A partir desta sexta-feira (10) a domingo (12), o serviço Rappi Turbo, que realiza entregas ultrarrápidas de até 10 minutos, terá a venda especial de flores na cidade de São Paulo (SP).

Estarão disponíveis seis opções diferentes de buquês, em embalagens especiais, que vão desde versões mais simples até os arranjos mais sofisticados. Os preços dos arranjos florais variam de R$ 27,90 a R$ 99,94. E para quem quiser incrementar o presente para as mães, será possível adquirir combos compostos por buquê, chocolate e vinho, também com descontos exclusivos na vertical Turbo.

Os pedidos de flores no Rappi Turbo poderão ser realizados no final de semana de Dia das Mães, nos bairros do Brooklin, Bela Vista, Itaim, Lapa, Moema, Pinheiros, Santana, Santa Cecília, Saúde, Vila Madalena e Vila Nova Conceição.

Todas as flores disponíveis no Rappi Turbo têm como origem a cidade de Holambra (SP), conhecida como a Capital Nacional das Flores. Para manter todo o frescor dos buquês especiais para as mães, as flores serão armazenadas em compartimentos que aumentam a durabilidade das mesmas e estocadas em locais com temperatura amena.

Descontos em presentes

O tradicional almoço de Dia das Mães não vai ficar de fora no Rappi! Além de inúmeras opções deliciosas para o momento, o destaque deste ano é a chegada do restaurante Coco Bambu à plataforma. O début dos famosos pratos com frutos do mar da rede será celebrado com entrega grátis para o domingo das mamães (12).

Além disso, quem quiser outros tipos de presentes para a mãe pode também escolher itens com descontos especiais na vertical de Shopping/e-commerce do SuperApp, entre os dias 3 e 12 de maio, nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.

Na loja de dermocosméticos Sephora na plataforma, haverá ofertas com até 50% off em produtos selecionados. Já na loja de chocolates Kopenhagen, haverá itens selecionados com 30% off.

A vertical de e-commerce traz ainda diversas lojas de flores, para quem quiser garantir o presente antes mesmo do domingo de Dia das Mães. Para pedidos no Rappi das marcas’ I Love Flower’s e ‘Tete Castanha Flores e Decorações’, haverá desconto especial de até R$ 15 off. Outras opções disponíveis no SuperApp são as lojas Verbena Flores, Flower Bar, Floricultura Beija Flor Flores e Itaim Flores.

