Enzo Souza* The Celebration Tour: Madonna movimenta economia e ativações no Rio

Ela é o momento! A Material Girl mais amada do mundo pop, a Madonna, encerrou no último sábado (4) sua turnê em comemoração aos 40 anos de carreira, The Celebration Tour, nas areias de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Mas se engana quem pensa que a Estrela do Pop agitou apenas o mundo musical. A passagem da Madonna pelo Brasil movimentou aproximadamente R$ 300 milhões, um valor 30 vezes maior do que o do investimento da prefeitura e do estado do Rio com patrocínios, incluindo setores como turismo, comércio e gastronomia.

Além disso, algumas grandes marcas também foram impactadas positivamente, foi o caso da Cimed, que distribuiu 25 mil unidades da edição especial do Carmed Madonna nas farmácias da região, a Heineken , a Nivea e o Itaú . Segundo dados do Grupo Globo, responsável pela transmissão do show, o plano comercial atingiu aproximadamente R$ 20 milhões.

Ativações

A vinda da gigante da música gerou entretenimento além do show. Confira algumas das principais ativações que aconteceram na capital carioca:

Vale destacar o principal responsável pelo evento: o Itaú. O banco, que comemora 100 anos em 2024, ofereceu uma promoção especial voltada para clientes, funcionários, parceiros e fãs da cantora, que contou com transportes e experiências gastronômicas, além de construir uma área especial no dia do show para os participantes. O Itaú também iluminou a fachada do Copacabana Palace de laranja, cor característica da empresa.

Movimentando o povo

A Rainha do Pop abalou muito além das expectativas. Antes da realização do show, esperava-se um público total de 1,5 milhões de pessoas. Entretanto, segundo a Riotur, Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro, o show gratuito contou com cerca de 1,6 milhões de espectadores, superando o sucesso de 2006 dos Rolling Stones com 1,5 milhões de pessoas. A presença de Madonna também levou os hotéis da região a quase atingirem suas capacidades máximas de ocupação.

Essa lotação se deu não somente pelos próprios cariocas, mas também por diversos turistas, tendo em vista que, segundo dados divulgados pela empresa por trás da organização do evento, a Bonus Track Entretenimento, o público foi composto de 15% a 20% por turistas.

Todo esse fluxo de pessoas precisou ser bem gerido. Por sorte, o MetrôRio encontrou uma forma diferente e criativa para passar seu esquema de funcionamento durante o dia do evento. Veja o vídeo:

View this post on Instagram A post shared by MetrôRio (@metro_rio)

Em outra publicação, alguns trabalhadores do MetrôRio entraram na onda, ou melhor dizendo, nos trilhos da cantora e participaram do desafio lançado pelos dançarinos dela para realizarem a coreografia de uma parte da música “Give Me All Your Luvin”. Confira abaixo:

View this post on Instagram A post shared by MetrôRio (@metro_rio)

A movimentação foi grande não somente no mundo físico, como também no digital. O show fomentou a pesquisa por itens relacionados à cantora no marketplace OLX . Segundo a empresa, houve um aumento de 105%, em relação ao mesmo período no ano passado (de janeiro até abril), na procura de produtos sobre a Madonna. Ademais, os anúncios associados à Rainha do Pop apresentaram crescimento de 111% em comparação ao mesmo período citado anteriormente.

Momento de transformação

O show da Madonna seguiu o legado dos 40 anos de carreira da artista e foi palco para diversas pautas sociais, como a causa das pessoas LGBTQIAPN+ e os movimentos raciais. Desde a apresentação com alguns bailarinos trans até momentos com artistas como Pablo Vittar e Anitta, The Celebration Tour se consolidou como um marco histórico para as pessoas que diariamente sofrem preconceito no país que mais mata pessoas LGBTQIAPN+ no mundo.

Além de ser uma voz forte no quesito diversidade, a Madonna também se solidarizou com o atual situação do Rio Grande do Sul, onde mais de 350 mil pessoas foram afetadas, perdendo suas casas e até mesmo familiares por conta da enchente decorrente das fortes chuvas que aconteceram em 497 cidades. Foi revelado que, de forma sigilosa, a estrela do pop doou R$ 10 milhões auxiliar o estado a se erguer.

O Adnews compartilha do mesmo sentimento de solidariedade com a população do estado e disponibiliza a chave Pix do Governo do Estado do Rio Grande do Sul para que você possa realizar sua doação.

Chave pix CNPJ 92.958.800/0001-38

Nosso time agradece sua colaboração e está aqui para lembrar que juntos somos mais fortes!

*Foto de capa: Divulgação/The Celebration Tour

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post The Celebration Tour: Madonna movimenta economia e ativações no Rio appeared first on ADNEWS .