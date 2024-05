Adnews Hellmann’s lança boteco com ativações para os playoffs da NBA

Os fãs da NBA ganharam bons motivos e um lugar especial para reunir a turma para assistirem aos playoffs da NBA. Hellmann’s , a maionese nº 1 do Brasil, inaugurou o Boteco da Hora H, uma ativação temporária criada pela marca para quem quer se jogar nos momentos emocionantes e decisivos da NBA. O espaço, lançado no dia 30 de abril, reúne ativações de Hellmann’s, jogos, música e, claro, muito sabor e cremosidade da “Verdadeira Maionese”. O Boteco da Hora H está acontecendo na Vila Madalena, bairro da capital paulista, a partir das 19h30, nos dias 07, 09, 14 e 16 de maio (datas passíveis de alteração segundo calendário da NBA).

“Essa é mais uma ação da marca, junto à parceria com a NBA, dedicada aos fãs de basquete e dos nossos produtos, e que vem em linha com o nosso compromisso de sempre elevar a experiência dos consumidores. É um espaço de Hellmann’s com o objetivo de unir a cultura de celebração do brasileiro com todo o universo de entretenimento que acontece nas quadras da NBA nos intervalos das partidas”, explica Carolina Riotto, diretora de Marketing da categoria de Alimentos da Unilever no Brasil.

Para os dias de Boteco da Hora H, Hellmann’s preparou um ambiente que acolhe as torcidas e é repleto de experiências. O público conta com a transmissão ao vivo dos jogos por meio de telão, DJs nos intervalos dos jogos, e de acompanhar batalha de rima com verdadeiros craques da modalidade.

E, claro, tudo isso regado a rodadas gratuitas de comidinhas acompanhadas da variedade de molhos. Atualmente, o portfólio da marca é composto por Hellmann’s Churrasco, Hellmann’s Alho, Hellmann’s Apimentada, Hellmann’s Verde, Hellmann’s Supreme, Hellmann’s Tradicional e Ketchup. Além disso, no Boteco da Hora H também não falta brincadeiras com arremessos em cestas e um lindo espaço instagramável, para que o público possa registrar os seus melhores momentos. A ativação conta com a parceria da Budweiser .

As vagas para o Boteco da Hora H são limitadas. Os fãs da NBA maiores de 18 anos podem se inscrever para ter acesso ao espaço no dia que preferir, a depender da disponibilidade. A pessoa pode cadastrar acompanhante também. O acesso é feito por meio do link .

Para acompanhar a abertura de vagas para cada dia do Boteco, basta acessar o Instagram e o TikTok oficiais da Hellmann’s Brasil.

Com ideia criativa feita em parceria com a Euphoria Creative, o Boteco da Hora H é mais uma ação que faz parte da campanha “Se joga na Hora H da NBA”, que dá continuidade à narrativa de Hellmann’s iniciada em 2023 junto à maior liga de basquete do mundo. Com ela, a marca convida o público a se jogar nos principais momentos do basquete, como um ponto decisivo, as enterradas, os passes ou o estouro do cronômetro, junto com sua linha de produtos limitados em parceria com a NBA, trazendo o sabor irresistível da verdadeira maionese aos jogos.

“Estamos criando mais do que uma experiência para o consumidor. Serão ativações diferentes que irão inserir Hellmann’s cada vez mais na cultura da NBA, mostrando que o consumo de maionese nos jogos é muito relevante e fazem a experiência ficar ainda melhor. O Conceito ‘Se joga na hora H’ incentiva o consumidor a aproveitar os melhores momentos da NBA com Hellmann’s”, completa Marcelo Rizério, Cofundador e CCO da Euphoria Creative.

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post Hellmann’s lança boteco com ativações para os playoffs da NBA appeared first on ADNEWS .