Adnews Em celebração ao King’s Day, OXXO e Amstel trazem atmosfera holandesa para SP

A rede OXXO de mercados de proximidade e a Amstel , cerveja puro malte do Grupo Heineken, feita com a magia da levedura holandesa, estão trazendo um pedaço de Amsterdam para São Paulo (SP) para celebrar o King’s Day, verdadeiro Carnaval holandês. O projeto, chamado de ‘Loja Emblemática’, consiste na ambientação de uma loja em parceria com a indústria.

“O projeto das lojas emblemáticas, que é originária do México e temos implementado no Brasil desde o ano passado, tem feito muito sucesso entre os consumidores. Percebemos pelo alto fluxo de pessoas que visitam essas lojas, seja para tirar fotos ou aproveitar as promoções que estão atreladas ao tema da decoração. OXXO vem investindo em collabs com grandes marcas da indústria no ponto de venda para tornar a experiência dos consumidores imersiva e sensorial”, comenta Camila Assis, head de Marketing e Comunicação Externa do Grupo Nós.

Até o próximo domingo (5), a loja localizada no bairro Cidade Jardim receberá um conceito visual que remete à Holanda, com imagens de moinhos, tulipas, bicicletas e outras referências, tanto na decoração interna quanto externa, além de diversas promoções no ponto de venda. A ambientação é um convite para estar em Amsterdam sem sair de São Paulo.

A unidade também será o ponto central para diversas ativações promovidas pela Amstel. Durante o final de semana de 27 a 28 de abril, os clientes que compraram pelo menos cinco packs de Amstel ganharam um par de ingressos para o evento ‘Espírito Amsterdam’, que acontecerá neste fim de semana, nos dias 4 e 5 de maio, e oferecerá uma experiência completa às margens do Rio Pinheiros, com bares, áreas de convivência e um píer que leva a um barco, que irá navegar pelo rio.

“O Grupo Heineken está reforçando sua estratégia de negócio e vem investindo em formatos diferenciados de ativação em lojas. Esta é uma oportunidade da companhia endossar projetos como esse junto à Amstel, com o objetivo de aproximar os clientes dessa experiência tão especial e fazer com que eles vivenciem essa grande festa da Holanda”, explica Ricardo Sabatine, diretor nacional de Vendas Off Premisse do Grupo Heineken.

Além disso, o ‘Happy Hour Amstel’ está sendo realizado durante toda a semana, de segunda a sexta, nesta unidade, durante o período da ativação. Na compra de uma lata ou garrafa de Amstel, os clientes recebem outra de brinde, com limite de 12 latas/garrafas por CPF.

Serviço

Loja Conceito – OXXO e Amstel

até 5 de maio de 2024

OXXO Cidade Jardim | Av. Cidade Jardim, 655, Cidade Jardim – São Paulo (SP)

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post Em celebração ao King’s Day, OXXO e Amstel trazem atmosfera holandesa para SP appeared first on ADNEWS .