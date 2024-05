Adnews Claro assume naming rights da estação Morumbi e implementa ações de sustentabilidade

Em mais um movimento para estreitar sua conexão com os paulistanos, a Claro acaba de fechar um acordo com a ViaMobilidade Linhas 8 e 9, para nomear uma estação da Linha ‘9-Esmeralda’, que é vizinha à sede da empresa, em São Paulo, e agora passa a se chamar ‘Morumbi Claro’. Os mais de 19 mil passageiros que passam pelo local diariamente poderão usufruir de uma estação mais sustentável e renovada a partir de agora.

A iniciativa está alinhada com o propósito da marca, de ser cada dia mais sustentável, e traz o mais recente movimento de comunicação da Claro. A operadora lançou uma nova campanha que guia os momentos de conexão dos consumidores com o que eles mais amam. Nesta nova fase, o “Sol” da Claro ganha ainda mais protagonismo. A campanha mostra que com a Claro as pessoas se conectam mais aos amigos, familiares, ao trabalho, à cidade, aos passeios, aos momentos de lazer, entre outras tantas paixões.

“São Paulo carrega um pouco do Brasil inteiro, acolhe e conecta. Para nós, e junto com tantas novidades, faz todo sentido presentear os paulistanos com uma estação renovada e mais sustentável, que faz parte de tantas conexões no dia a dia de quem a usa. Durante todo o ano, vamos realizar uma série de ativações para reforçar esse laço com a população. Essas ações reforçam que trabalhamos para uma marca cada vez mais forte, uma única Claro, uma Claro única”, afirma Ane Lopes, diretora de Marketing, Branding e Comunicação da Claro.

A operadora está investindo na revitalização do ambiente interno e externo da estação, que já recebeu diversas melhorias e passará a integrar o projeto Trilhos Verdes, iniciativa da Eletromidia, empresa responsável pelas mídias publicitárias da linha, que se propõe a utilizar de forma consciente e otimizada os recursos para reduzir o impacto ambiental e garantir uma jornada mais agradável para os usuários do trem.

O projeto conta com um processo minucioso de escolha de materiais e produtos, como tintas e detergentes, para que atendam ao propósito de reduzir impacto ao meio-ambiente e contempla aspectos como:

Uso de 100% de energia limpa e proveniente de fontes sustentáveis, com Certificado Internacional de Energia Renovável (I-REC), na estação;

Revitalização dos jardins;

Instalação de lixeiras sustentáveis para coleta seletiva;

Instalação de ponto para coleta de lixo eletrônico ( o material recolhido será enviado para reciclagem);

Bancos feitos de material sustentável e equipados com entradas USB e USB-C para carregadores de dispositivos, para maior comodidade dos usuários;

Pintura externa com tinta sustentável, para menor impacto ao meio ambiente e redução de CO² no ar;

Realização de limpeza e remoção de ferrugem em diversos pontos; instalação de canaleta de bikes para fomentar a mobilidade urbana;

Instalação de testeira de LED e dashboard digital para veiculação de mensagens informativas para os usuários;

Iluminação do jardim e da passarela com lâmpadas de LED.

Além disso, para os próximos meses, a estação vai receber uma pintura especial, com tinta sustentável, e está prevista a implementação de Wetlands, para que a água utilizada nas pias dos banheiros seja filtrada e reutilizada para a limpeza geral da estação Morumbi Claro. Essa medida tem como objetivo reduzir o consumo e aumentar a eficiência de recursos hídricos.

“Estamos entusiasmados em celebrar esta nova parceria estratégica com a Claro. Este acordo vai oferecer uma estação revitalizada e mais sustentável aos usuários, além de contribuir para o desenvolvimento das infraestruturas urbanas”, conclui Alexandre Guerrero, CEO da Eletromidia.

Nesta quarta-feira (1), a estação teve um dia de ativações programadas pela Claro para celebrar esse momento de conexão com a população que transitará pelo local, incluindo a presença de DJ, distribuição de pipocas e atividades interativas. A ocasião marca o Dia do Trabalhador e também a ‘Ayrton Senna Racing Day’, corrida de rua que acontecerá no Autódromo de Interlagos, com patrocínio da Claro.

Ainda em maio, será inaugurado um espaço temporário, especialmente ambientado, para que os usuários possam aproveitar o Wi-Fi gratuito, disponibilizado por tecnologia FWA, para se conectarem ainda mais com tudo aquilo que amam, tirar fotos no painel instagramável e recarregar seus smartphones enquanto fazem uma pausa na correria do dia a dia.

O contrato fechado com a ViaMobilidade, concessionária responsável pela operação e manutenção das linhas “8-Diamante” e “9-Esmeralda” de trens metropolitanos de São Paulo e com a Eletromidia tem duração de 5 anos.

Marcas que já aderiram naming rights de estações em SP

A estratégia de nomear estações de trem e metrô, é usada para dar maior visibilidades às marcas. É também uma maneira de viabilizar mais recursos. O modelo é bastante usado em parcerias com estádios, como a parceria da Mondelez e Morumbi, onde o estádio passou a se chamar ‘MorumBis’.

O Mercado Livre também adquiriu os naming rights do Pacaembu, e o estádio se tornou ‘Mercado Livre Arena Pacaembu’. Neo Química Arena e Allianz Parque são outros exemplos.

Confira as estações que levam ou já levaram nomes de marcas.

Paulista Pernambucanas

Em 2023, a Pernambucanas fechou um acordo naming rights com a concessionária ViaQuatro, válido por no mínimo, cinco anos. A estação Paulista da Linha 4-Amarela, do metrô de São Paulo, recebeu o nome de ‘Paulista Pernambucanas’.

A saída da estação está localizada ao lado da sede da varejista, na Rua da Consolação. Além da alteração no nome, o acordo também contou com mudanças na comunicação visual da estação, como uma nova sinalização nas placas e acessos de entrada, adesivação dos elevadores, escadas rolantes, alteração nos mapas da linha.

Carrão Assaí Atacadista

Primeira empresa de atacarejo no país a assinar sua marca como nome de uma estação de Metrô, em São Paulo, a rede Assaí Atacadista passou a fazer parte da identidade da estação Carrão, em 2021. A estação passou a se chamar ‘Carrão Assaí Atacadista’ e foi escolhida pelo Assaí, porque foi na Vila Carrão, em 1974, que nasceu a primeira loja da rede, precisamente na rua Manilha, nº 42.

Com visual totalmente remodelado, incluindo nome e logotipo do Assaí Atacadista, a estação ganhou várias ações de ativação para marcar a mudança. Ações pontuais também reforçaram a presença da marca na estação: seis vagões de trem da Linha 3-Vermelha foram adesivados, fachada, catracas e escadarias destacaram a marca da rede e foram instalados totens com pontos de energia para recarga de celulares.

Penha Besni

A estação Penha foi a terceira do metrô de São Paulo a ser renomeada parcialmente por uma marca de consumo, neste caso, a Lojas Besni. Em 2022, a estação passou a se chamar ‘Penha Lojas Besni’. A rede de lojas de departamento fez o anúncio em suas redes sociais.

Na época do acordo, a empresa poderia nomear a estação pelos próximos dez anos, a um custo de R$100 mil ao mês.



Saúde Ultrafarma

Desta vez, a estação Saúde, da Linha Azul, ganhou o nome de ‘Saúde Ultrafarma’. A rede de farmácias e medicamentos adquiriu o direito de naming rights oferecido pelo metrô Paulistano também em 2021, com a proposta de ampliar a receita da companhia de transportes por meio da visibilidade e publicidade de marca.

A escolha da estação deve-se à proximidade com a primeira unidade da farmácia da rede Ultrafarma, instalada na região da Saúde há 22 anos.

A Ultrafarma substituiu toda a comunicação visual da estação Saúde-Ultrafarma, associando à marca ao espaço. O novo nome também esteve presente nos avisos sonoros dos trens e estações, nos mapas de linha da rede metroviária e em todas as plataformas digitais do metrô paulistano.

