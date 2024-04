Adnews Ayrton Senna Racing Day celebra 30 anos do legado do piloto

O dia 1º de maio de 2024 será lembrado como uma data de celebração dos 30 anos do legado de Ayrton Senna no Brasil e no mundo. Em Interlagos, cenário de vitórias históricas do ídolo brasileiro, 10 mil pessoas vão celebrar a memória do piloto em um grande evento, promovido pela Senna Brands. A programação da edição histórica da “Ayrton Senna Racing Day” conta com corrida de rua na pista, corrida kids, exposições e homenagens em um grande encontro de fãs, atletas e admiradores do tricampeão.

Com todos os kits vendidos, a 19ª edição da corrida tem distâncias de 5K, 10K e 21K no traçado oficial da Fórmula 1, com largada e chegada no grid, medalhas para todos os participantes e pódio com troféu para os 3 primeiros colocados das categorias. Os kits podem ser retirados pelos atletas entre os dias 25 e 30 de abril, na nova loja da Asics do Shopping Ibirapuera, das 11h às 21h (exceto domingo, cujo horário é das 12h às 19h30). Não serão entregues kits no dia da prova.

Durante o trajeto, os corredores terão pontos de hidratação e ativações de marcas parceiras, para tornar a experiência ainda mais memorável. Confira abaixo o mapa da corrida:

Além da corrida principal, a Senna Brands também promove a “Senninha Racing Day”, versão mirim para crianças entre 2 e 12 anos, com dose extra de diversão por conta do formato da prova, que conta com obstáculos e desafios inspirados na série Gameventura do personagem infantil. A corrida interativa será realizada na estrutura coberta do paddock, dividida em categorias de acordo com as faixas etárias, sempre com acompanhamento dos pais ou responsáveis. O Senninha é um personagem lançado há 30 anos pelo próprio Ayrton Senna, com objetivo de transmitir valores para as novas gerações de forma lúdica e divertida.

Exposições de acervo

Os participantes da 19ª Ayrton Senna Racing Day terão contato com a história do piloto tricampeão, desde o início no kart, passando pela Fórmula Ford e Fórmula 3, até a consagração na elite do automobilismo mundial. Itens pessoais de Ayrton, troféus e equipamentos de corrida serão expostos em um espaço especial nos boxes, área coberta do autódromo. Outras exposições estarão abertas ao público, sendo uma que conta a história das 19 edições da corrida de rua em homenagem ao piloto e uma mostra com capacetes pintados por celebridades e esportistas.

O evento ainda conta com loja oficial de produtos da marca Senna e surpresas das marcas parceiras, que envolvem a famosa curva “S do Senna” e momentos de glória vividos por Ayrton em Interlagos no lugar mais alto do pódio.

“Correr no Brasil era muito especial para o Ayrton porque ele sentia o apoio da torcida e queria retribuir com uma boa performance nas pistas. Promover esse evento em Interlagos é simbólico porque estamos seguindo esses mesmos passos, reunindo milhares de pessoas que admiram o Ayrton em um momento de celebração”, conta Bianca Senna, CEO da Senna Brands e sobrinha do piloto. “É um momento de olhar para o futuro e transformar o dia 1º de maio, que sempre foi marcado pela saudade, em uma data para homenagear o que ele representa para todos nós”, conclui.

A 19ª edição da Ayrton Senna Racing Day é uma realização da Senna Brands, com organização da Vega Sports; com patrocínios: Asics, Claro , Guaraná Antarctica , Heineken , Shell e Audi ; apoios: Schio, Jaguaré Bananas, Gatorade e Lindoya; e apoios institucionais: Autódromo de Interlagos e Prefeitura de São Paulo.

Serviço

Ayrton Senna Racing Day

Data: 1 de maio de 2024

Horário:Abertura dos portões: 05h

Primeira largada (10K e 21K): 06h30

Abertura de lojas e atrações: 07h

Segunda largada: 09h30

Senninha Racing Day: 11h

Local: Autódromo de Interlagos | Av. Sen. Teotônio Vilela, 216 – São Paulo (SP)

Acompanhe as redes sociais do evento e confira o regulamento completo aqui .

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post Ayrton Senna Racing Day celebra 30 anos do legado do piloto appeared first on ADNEWS .