Coca-Cola e Disney lançam coleção de latas e garrafas com personagens do Universo Marvel

A Coca-Cola acaba de revelar a collab ‘Coca-Cola x Marvel: Os Heróis’, mais nova colaboração com a Marvel , estrelando uma narrativa imersiva e uma experiência digital com os personagens favoritos dos fãs. A campanha está sendo lançada em quase 30 países na América Latina por tempo limitado.

Essa união traz o mundo da Marvel à vida de uma maneira empolgante, com um novo vídeo e uma experiência inédita ao consumidor através das embalagens de Coca-Cola. A colaboração conta com um total de 36 ilustrações de personagens exclusivas, disponíveis seletivamente nos países da América Latina, com uma coleção digital, prêmios e uma extensão imersiva em Realidade Aumentada no site da Coca-Cola. No Brasil, essa colaboração está chegando de forma gradual ao mercado desde o dia 22 de abril.

“As pessoas da América Latina têm uma relação superespecial com os super-heróis da Marvel, que nos inspiraram por tantas décadas. Esta collab é para celebrar os consumidores, que são os super-heróis da vida real, que fazem as escolhas certas e continuam sempre em frente apesar das adversidades, que têm esperança e são imparáveis, assim como os super-heróis da Marvel”, afirma Claudia Navarro, presidente de Marketing para a América Latina da Coca-Cola Company.

A campanha começa com o lançamento do vídeo digital, que apresenta o mais novo capítulo na longa história dessas marcas icônicas. No vídeo, uma mulher acidentalmente coloca todo o universo dos quadrinhos em perigo. Então, a magia Acontece com a Coca-Cola, que une o Universo Marvel para salvar o dia e entregar à protagonista um momento inspirador. Confira o filme publicitário abaixo:

O relacionamento da Coca-Cola com a Disney começou há mais de 60 anos, e as duas marcas continuaram a forte parceria em projetos, universos e multiversos.

“Coca-Cola tem uma longa história com a Disney, e é incrível ter um relacionamento que nos encoraja e nos permite continuar a impulsionar nosso relacionamento a novos limites criativos. Essa última colaboração com a Marvel também nos permite aproveitar a afinidade e o legado de ambas as marcas para entregar aos consumidores experiências novas e inesperadas”, declara Islam ElDessouky, head global de Estratégia Criativa e conteúdo da Coca-Cola Trademark.

A nova linha de latas e garrafas exclusivas terá heróis e vilões do Universo Marvel, ilustrados com um equilíbrio entre tons brancos, vermelhos e pretos, que realçam os personagens. As latas podem ser escaneadas e cada uma trará seu personagem à vida de uma maneira única através de Realidade Aumentada. Além das latas colecionáveis e da experiência imersiva em RA, ‘Coca-Cola x Marvel: Os Heróis’ oferece aos fãs uma chance de ganhar prêmios incríveis da Disney e da Marvel, como Cruzeiro da Disney, ingressos de cinema e muito mais.

“Nossa aliança corporativa com a Coca-Cola nos coloca em uma posição única para poder desenvolver algo que seja excepcionalmente inovador na indústria. Pegamos o paradigma tradicional do marketing e o redefinimos da melhor maneira possível. O resultado é uma campanha sem precedentes que se aproveita do poder do Universo Marvel, que está prestes a completar 85 anos com personagens tão amados, e que conta histórias de uma forma que só pode acontecer quando a Coca-Cola e a Disney se unem”, finaliza Mindy Hamilton, vice-presidente sênior de Parcerias de Marketing Globais na Walt Disney Company.

