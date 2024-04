Liderança feminina e IA: confira o que está acontecendo no Web Summit Rio O Web Summit Rio, evento que reúne palestras sobre temas como venture capital, novas tecnologias, tendências comportamentais e estandes para que as startups de maior potencial possam se apresentar, está...The post Liderança feminina e IA: confira o que está acontecendo no Web Summit Rio appeared first on ADNEWS.

Liderança feminina e IA: confira o que está acontecendo no Web Summit Rio