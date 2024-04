Adnews O Boticário é premiado no Clio Awards com case que reforça o projeto ‘Heroínas do Game’

O Boticário foi premiado no Clio Awards, premiação global que reconhece a excelência criativa em publicidade, design e comunicação, como prata na categoria ‘Use of Technology’, dentro de áudio. O case Unsilenced Server faz parte da plataforma ‘Heroínas do Game’, um ecossistema de ações fomentado desde o início de 2022 para impulsionar o protagonismo feminino no cenário dos games, contando com patrocínio de equipes femininas, eventos, apoio a campeonatos e participação de influenciadoras, pro players, streamers e casters do cenário gamer.

O Unsilenced Server nasceu para criar um espaço seguro para as mulheres dentro dos ambientes de jogos virtuais, além de promover a conexão e amplificar suas vozes. Hoje, são mais de 4 mil usuárias e 20.000 horas de chat de voz por mês, 73% acima da média por usuário do Discord, comprovando que um ambiente que promove acolhimento e segurança estimula as gamers a interagirem mais e sem medo.

“O reconhecimento do Clio Awards vem para endossar a nossa trajetória dentro deste nicho, principalmente com o público feminino. Há três anos, começamos a explorar o cenário gamer de forma pioneira e fortalecemos nossas estratégias, conquistando espaços e desenvolvendo iniciativas a fim de construir uma base sólida dentro do cenário nacional. Hoje, temos muito orgulho em dizer que somos a marca top of mind de cosméticos para a comunidade, de acordo com dados da Pesquisa Game Brasil 2024 e seguiremos comprometidos nesta construção repleta de desafios”, comenta Marcela de Masi, diretora de Branding e Comunicação do Grupo Boticário.

Para Carolina “Voltan” Marzin, influenciadora da LOUD e heroína do game desde 2022, criar um ambiente seguro e que consiga incentivar as gamers é essencial para ampliar as oportunidades, e esse pode ser um papel desempenhado pelas marcas.

“Embora as mulheres sejam grande maioria no mundo dos games, assim como eu, tenho certeza que muitas não tinham conexões com outras mulheres, além do seu ciclo de amizades. O projeto do Boticário fez justamente isso, conseguiu conectar pessoas e abraçá-las em um lugar seguro. Além de ser uma iniciativa pioneira em relação às marcas para o público feminino, é uma iniciativa de uma marca de beleza que esteve presente em todas as fases da minha vida”, destaca Carolina.

