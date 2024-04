Adnews Penalty retira mais de 5 mil garrafas pet da natureza durante Paulistão 2024

O Paulistão Sicredi 2024 chegou ao fim com a vitória do Palmeiras , que ergueu a taça após vencer o Santo André por 2 a 0 na partida disputada no último domingo (7). E além do verdão, a sustentabilidade também venceu nesse dia, já que a bola oficial do torneio, a S11 Ecoknit da Penalty , foi fabricada a partir materiais reciclados.

Sendo um símbolo do compromisso da Penalty com a preservação do meio ambiente, cada unidade da bola S11 Ecoknit foi produzida com 4,5 garrafas pet reaproveitadas, o que significa que neste Paulistão foram retiradas 5.868 garrafas da natureza para fabricar as 1.304 bolas utilizadas nas partidas.

Mas a S11 Ecoknit não é apenas ecológica, ela também é de alta performance. O novo item esportivo da Penalty possui 62% de sua composição oriunda de materiais sustentáveis, incluindo insumos oriundos da cana-de-açúcar. Além disso, a bola conta com a tecnologia Termotec, que garante 0% de absorção de água, impedindo que a chuva atrapalhe os jogadores de mostrem suas habilidades.

Sustentabilidade em foco

A Penalty tem um histórico de compromisso com a pauta ESG. Desde 2018 a empresa já reaproveitou mais de 2 milhões de garrafas pet somente com a linha Ecoknit.

Atualmente, a coleção conta com mais de 10 produtos, incluindo bolas, meiões e chuteiras para futebol de campo, society e futsal. Para medir o impacto ambiental da iniciativa, uma garrafa e meia pet podem ser transformadas em um metro de tecido, que rende cinco pares de meiões. Enquanto apenas uma garrafa já é suficiente para fabricar um par de chuteiras.

Foto de capa: Jhony Inácio

